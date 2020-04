Le notizie di stamattina sul coronavirus

Scelte dalla redazione di Good Morning Italia

Caute riaperture

Primi spiragli per l’uscita dalla serrata pressoché totale in Italia. Da oggi le librerie, le cartolerie e i negozi di vestiti per bambini possono aprire in tutto il paese tranne in Veneto, Piemonte, Lombardia e Lazio, dove le regioni hanno approvato ordinanze più restrittive. Ripartono le attività forestali, l’industria del legno e la produzione di computer (Corriere). “Chi vuole riaprire ne sarà responsabile”, ha dichiarato il ministro per gli affari Regionali Francesco Boccia. Regole Una nuova ordinanza della regione Veneto toglie limite dei 200 metri da casa per l’attività motoria, ma rende obbligatoria la mascherina e i guanti per uscire (Sky TG24). Fase 2 Il governo valuta la riapertura dalla prossima settimana di alcune parti delle filiere della moda, automotive e metallurgia (Il Messaggero). La ministra dei trasporti, Paola De Micheli, anticipa che si punterà su orari flessibili e tecnologie per monitorare l’affluenza sui mezzi pubblici (Rainews). Allo stesso tempo, le uscite saranno scaglionate per fasce d’età, scrive il Corriere. E la sottosegretaria alla cultura, Lorenza Bonaccorsi, si spinge oltre: “Quest’estate si potrà andare al mare” (Repubblica).

Doppi turni e lezioni al sabato, la ripartenza della scuola costa tre miliardi (Repubblica).

Il punto I nuovi casi di coronavirus in Italia sono 1.363, in calo rispetto ai quasi duemila di lunedì. Per il decimo giorno di fila diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva. Ma i morti superano quota ventimila (Repubblica) e i contagi sono 159.516, con la Lombardia in controtendenza: aumentano malati e decessi (Corriere).

Misure antivirus

Pagamenti in arrivo Un milione di lavoratori autonomi ha ricevuto i 600 euro di indennità; altri 3 milioni di richiedenti lo avranno dal 15 al 17 aprile. Da domani al via il pagamento del bonus baby sitter (Sole 24 Ore). Il ministro del lavoro, Nunzia Catalfo, conferma l’aumento del bonus per i professionisti a 800 euro e un reddito di emergenza per le fasce più deboli (Repubblica). Prossimi passi Il decreto di aprile sarà coperto in deficit e da 10-11 miliardi di fondi Ue, dice il viceministro dell’economia Antonio Misiani, senza ricorrere al Mes (Adnkronos). La ricerca Inizieranno a fine aprile nel Regno Unito i test su 550 volontari del vaccino messo a punto dall’azienda Advent-Irbm di Pomezia insieme con lo Jenner Institute della Oxford University (Sky TG24).

Europa in cerca di rilancio

Fate presto Il commissario europeo agli affari economici, Paolo Gentiloni, e il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno chiedono ai leader dei 27 di istituire nel più breve tempo possibile il Recovery Fund dell’Ue (Il Fatto Quotidiano). La commissaria alla concorrenza, Margarete Verstager, apre a un rafforzamento della partecipazione statale nelle aziende per prevenire le acquisizioni estere (Ft). Chi chiude… Il presidente della repubblica francese ha annunciato l’estensione del lockdown fino all’11 maggio (Euronews). “Non eravamo abbastanza preparati” ha ammesso Emmanuel Macron, aggiungendo di “non poter indicare una data per il ritorno alla normalità” (Reuters).

Il filo diretto dei leader con la nazione (Il Sole 24 Ore).

…e chi prova a riaprire Secondo il governo spagnolo, che ha dato il via libera molto gradualmente ad alcune attività produttive, il paese ha iniziato la fase discendente (El País). L’Austria alleggerisce il confinamento da oggi e la Danimarca riapre le scuole (Dw). Nel Regno Unito il picco della malattia è ancora lontano e non ci sarà un allentamento del lockdown, ha detto il ministro Dominic Raab (Bbc).

La scelta dei governi tra economia e salute (Ap).

Nel mondo

Pandemia americana Negli Usa le infezioni sono 568 mila e le vittime 23 mila. Il picco potrebbe arrivare questa settimana, annunciano le autorità sanitarie (Reuters), mentre 9 stati iniziano a pensare a un allentamento della chiusura, tra cui quello di New York (Politico). Per il governatore Andrew Cuomo “il peggio è passato” (Nyt). Allo stesso tempo, Donald Trump ha ribadito che la decisione spetta solo al Presidente degli Stati Uniti (Cnn). Bilancio globale Il Covid-19 ha raggiunto 1,9 milioni di persone nel mondo, facendo 118.459 vittime. Per l’Oms la malattia è “dieci volte più letale dell’influenza suina del 2009”. L’organizzazione lavora alle linee guida per l’uscita dal confinamento (Dw). Sguardo a est Il presidente Recep Tayyip Erdoğan ha annunciato un altro fine settimana di chiusura in Turchia dal 17 al 19 aprile (Rfi). In Cina le autorità rischiano l’incidente diplomatico dopo le accuse di discriminazione nei confronti degli africani nel paese (Cnn).