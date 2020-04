Macron scommette sull’11 maggio

Nel discorso con cui ha annunciato la proroga delle misure d’isolamento fino all’11 maggio, il presidente francese Emmanuel Macron ha anche lasciato intravedere un piano piuttosto preciso per la “nuova tappa” della gestione dell’epidemia, quella della convivenza con il virus.

Macron ha promesso che la maggior parte delle attività produttive e commerciali potrà riaprire, e che solo i luoghi di grande affluenza come ristoranti, bar, hotel, cinema, teatri e musei resteranno chiusi fino a nuovo ordine. I francesi potranno tornare a circolare, pur con l’obbligo di portare la mascherina e rispettare i “gesti barriera”. Per i soggetti più a rischio, come gli anziani, l’isolamento resterà invece obbligatorio ancora a lungo. Per ridurre il rischio di una seconda ondata, Macron ha dichiarato che saranno resi disponibili abbastanza tamponi per testare chiunque presenti sintomi riconducibili al nuovo coronavirus e sarà introdotto un sistema di contact tracing per individuare prontamente i contagi. Il governo dovrebbe presentare un piano dettagliato per la riapertura entro la fine di aprile.