Il punto sul coronavirus in Italia

I dati diffusi dalla protezione civile, anche se utili, vanno letti con cautela. A volte mancano quelli di una o più regioni, e soprattutto non sono omogenei, cioè i criteri con cui sono raccolti non sono gli stessi in tutte le regioni.

Il Fondo monetario internazionale ha previsto che nel 2020 il pil dell’Italia calerà del 9,1 per cento a causa dell’emergenza coronavirus. Nel 2021 potrebbe crescere del 4,8 per cento.

Oggi, come previsto dal decreto del presidente del consiglio dei ministri (dpcm) del 10 aprile, hanno riaperto in Italia alcune attività, ma la situazione varia da una regione all’altra.

Comincerà alla fine di aprile nel Regno Unito la sperimentazione sugli esseri umani di un vaccino messo a punto dall’azienda Advent-Irbm di Pomezia insieme al Jenner institute dell’università di Oxford.

Ieri 16.545 persone sono state multate per aver violato le regole sugli spostamenti (il dato più alto delle ultime settimane), 88 sono state denunciate per false dichiarazioni e 29 per violazione della quarantena. Sessantatré esercizi commerciali che operavano in violazione delle norme sono stati chiusi.

I medici morti dall’inizio dell’epidemia sono 116. I farmacisti morti sono otto.