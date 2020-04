Le notizie di stamattina sul coronavirus

Frena il pil mondiale

Il Fondo monetario internazionale ha previsto per il 2020 una recessione globale “senza precedenti” che porterà il pil a scendere del 3 per cento, con un rimbalzo del 5,8 per cento nel 2021. Tra i peggiori Paesi al mondo c’è l’Italia per la quale si stima un crollo del 9,1 per cento quest’anno. Male anche Francia e Germania, con una previsione del -7 per cento, mentre per gli Usa si parla di un -5,9 per cento. Tra i pochi a salvarsi Cina e India che però cresceranno poco sopra l’1 per cento (Il Sole 24 Ore).

L’economia mondiale sta crollando (Ft).

Il “Grande Lockdown” è peggiore della recessione del 2009 (Bloomberg).

Prospettive nere Notizie negative anche per il Regno Unito che, secondo le stime del Fmi, farà segnare un -6,5 per cento del pil. Il cancelliere dello scacchiere Rishi Sunak ha detto che la frenata della crescita britannica del secondo trimestre potrebbe arrivare al 35%, mentre la disoccupazione potrebbe schizzare al 10 per cento (Bbc). Consumi al palo I dati della Confcommercio parlano di una contrazione del pil italiano ad aprile che potrebbe toccare il 13 per cento. Intanto a marzo sono crollati i consumi di quasi il 32 per cento rispetto all’anno scorso, mentre nell’intero trimestre il calo si ferma al 10 per cento (Sky TG24). Aiuti alle imprese La Commissione europea ha dato il via libera al decreto liquidità, varato dal governo l’8 aprile, che prevede garanzie statali per facilitare l’erogazione di prestiti alle imprese. È stato reso disponibile il modulo con cui autonomi e aziende sotto i 500 dipendenti possono chiedere i prestiti (Il Fatto Quotidiano). Intanto lo Svimez mette in guardia sulla debolezza dell’economia del Sud e delle sue imprese (Repubblica). Discussione aperta I capigruppo dem Graziano Delrio e Andrea Marcucci e il segretario Nicola Zingaretti hanno aperto alla possibilità di usare i fondi del Mes senza condizioni destinati alla sanità (Repubblica).Anche Confindustria chiede che vengano utilizzati i 35-37 miliardi che l’Italia potrebbe ottenere (Corriere).

Italia in ripartenza

Fase 2 L’Italia non ha ancora chiaro quando allenterà il lockdown, scrive Repubblica. Lunedì è previsto un Consiglio dei ministri in cui potrebbe esserci un primo decreto che riavvia alcune linee produttive. L’app per il tracciamento dei contagi sarebbe in dirittura di arrivo, ma ci sono altre incognite per la ripartenza: la diffusione dei tamponi, la nascita di covid-hospital, un’assistenza domiciliare adeguata. Nella riunione della task force guidata da Vittorio Colao, riporta il Corriere, si è parlato di riaprire prima le aree con meno fabbriche per limitare gli spostamenti di grandi masse di lavoratori.

Una proposta per evitare il disastro nel mondo del libro (Internazionale).

Al lavoro Stando ai dati dell’Istat, a fine marzo in Italia più del 55% delle persone coinvolte in attività autorizzate a rimanere operative stava continuando ad andare a lavorare. Particolarmente elevate le percentuali di addetti impiegati nel Sud (Sky TG24). Arrivano i soldi Da oggi inizia il pagamento del bonus da 600 euro per circa 1,8 milioni di lavoratori che ne hanno fatto richiesta (Ansa). Il ministro dell’economia Roberto Gualtieri ha detto che la cifra per gli autonomi dovrebbe essere portata a 800 euro (Corriere). Numeri aggiornati Secondo i dati diffusi dalla Protezione civile le persone positive al coronavirus sono 104.291, in aumento di 675. Tornano a crescere i decessi, 602 in una sola giornata, che portano il totale a 21.067. Parallelamente i guariti salgono a quota 37.130, con un incremento di 1.695 unità (RaiNews 24). Indagine allargata La Guardia di Finanza ha sequestrato diversi documenti durante la perquisizione del Pio Albergo Trivulzio e dell’Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone, due della Rsa lombarde al centro dell’inchiesta sulle morti connesse al coronavirus. Indagini analoghe sono state avviate sulle Rsa di altre province italiane (Corriere).

La mossa di Trump

Rubinetti chiusi Il presidente USA Donald Trump ha tagliato i fondi statali all’Organizzazione mondiale della sanità, accusata di aver gestito in modo disastroso la pandemia e di essere “troppo filo-cinese” (Reuters). Intanto gli Usa hanno oltrepassato i 25 mila morti con più di 2.000 decessi nelle ultime 24 ore. Il conto totale dei contagiati ha oltrepassato i 600.000 (Reuters).

L’Oms è diventata il capro espiatorio degli Usa (Nyt).

Scontro a distanza Il governatore dello stato di New York Andrew Cuomo ha criticato Trump che in una conferenza stampa aveva detto di avere il potere di decidere sulla riapertura totale del paese (Nyt). Verso la riapertura? Sono dieci gli Stati americani che stanno stilando dei piani per tornare gradualmente alla normalità (Reuters). Il direttore dell’Istituto nazionale di malattie infettive Anthony Fauci ha detto che però non ci sono ancora i segnali per far ripartire le attività nel Paese (Ap). Fronte democratico L’ex presidente americano Barack Obama ha dato il suo endorsement ufficiale al candidato democratico alla Casa Bianca, nonché suo ex vicepresidente, Joe Biden (Washington Post).

Bollettino

Contagio globale Il numero di persone infettate dal virus sfiora i 2 milioni in tutto il mondo, mentre le vittime hanno raggiunto quota 123mila (Cnbc). Il premier indiano Narendra Modi ha prorogato il lockdown del paese fino al 3 maggio (Cnn). Back to Europe Mentre in diversi stati si sta procedendo ad allentare gradualmente le misure restrittive (Guardian), la situazione rimane complicata nel Regno Unito dove i decessi superano quota 12 mila, con 778 morti nell’ultimo giorno (The Independent). Il bilancio si appesantisce anche in Francia che conta oltre 15.700 morti e più di 103mila contagiati (Le Monde). Rallenta l’epidemia in Spagna dove, però, si è sorpassata quota 18mila decessi, con oltre 172mila infetti (El Pais). Anche la leader del Sinn Fein irlandese, Mary Lou McDonald è risultata positiva al coronavirus (Reuters).