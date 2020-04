Il debito ostacola la lotta dei paesi poveri contro l’epidemia

Il 14 aprile le principali economie mondiali hanno esonerato i 76 paesi meno industrializzati dal rimborso del debito per quest’anno. Un primo passo per preparare il mondo post-emergenza a decisioni più coraggiose. Il commento di Pierre Haski .

In un momento come questo è molto raro che si raggiunga un consenso internazionale così rapidamente e spazzando via egoismi nazionali e strategie di potere. Il 14 aprile le maggiori economie mondiali, alle prese con la gestione dell’emergenza sanitaria, hanno compiuto un gesto importante in favore dei paesi più poveri, esonerandoli dal rimborso del debito per l’anno in corso.