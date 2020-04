La Corea del Sud al voto in mascherina

In Corea del Sud si sono svolte le prime elezioni dopo lo scoppio dell’emergenza coronavirus. Quasi 44 milioni di elettori sono stati chiamati ai seggi, che erano stati allestiti in modo da rispettare stringenti misure di sicurezza. Come mostra il video pubblicato dal quotidiano keniano Daily Nation, i votanti, per cui era obbligatoria la mascherina, hanno dovuto fare la fila mantenendo un metro di distanza dalle altre persone e si sono sottoposti al controllo della temperatura. Hanno inoltre dovuto disinfettarsi le mani e indossare guanti di plastica prima di entrare nelle cabine. Sono state predisposte postazioni di voto speciali per le persone che avevano la febbre o che dovevano restare in quarantena ma non presentavano sintomi.

I sudcoreani hanno votato per eleggere i deputati dell’assemblea nazionale, un test importante in vista delle presidenziali del 2021.

La Corea del Sud è stato uno dei primi paesi a essere duramente colpito dal nuovo coronavirus, dopo la Cina. Ma è riuscita a invertire la tendenza con una strategia basata su test sistematici e un efficace tracciamento dei contagi. Il 15 aprile i nuovi casi registrati sono stati 27, per un totale di 11mila contagi e 224 morti dall’inizio dell’epidemia.