Parigi in solitaria

Le strade vuote di Parigi in un video del New Yorker. La Francia ha ormai registrato 15mila morti di covid-19. Il direttore generale della sanità Jérôme Salomon, scrive Le Monde, ha avvisato che “la pandemia è ancora attiva. Da alcuni giorni osserviamo un appiattimento della curva dei contagi e un rallentamento del ritmo dei ricoveri, nonché una leggera diminuzione dei pazienti in terapia intensiva. Grazie alle misure di contenimento abbiamo limitato la diffusione del virus”. Il 13 aprile il presidente Emmanuel Macron ha annunciato che le misure resteranno in vigore fino all’11 maggio e dopo quella data si potrà pensare a una progressiva riapertura delle scuole e alla ripresa di alcune attività economiche.