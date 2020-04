Negli Stati Uniti il distanziamento sociale potrebbe durare fino al 2022

Secondo uno studio della scuola di salute pubblica di Harvard, gli Stati Uniti potrebbero avere bisogno di qualche forma di distanziamento sociale fino al 2022. “Il rapporto arriva nella settimana in cui il paese è diventato il primo al mondo per morti causate dal covid-19 e mentre i politici discutono sulla riapertura dell’economia”, scrive la Reuters.

Secondo lo studio, “un distanziamento sociale a periodi intermittenti potrebbe essere necessario per altri due anni, a meno che gli Stati Uniti riescano a migliorare significativamente la loro risposta sanitaria o che un vaccino diventi disponibile in tempi brevi”.

Citando i casi della Corea del Sud e di Singapore, i ricercatori scrivono che il distanziamento sociale, se messo in atto nel modo giusto, può ridurre il fardello sui sistemi sanitari e rende efficaci i sistemi di tracciamento dei contatti e di quarantena.

Lo studio ammette che fasi prolungate di isolamento possono avere conseguenze negative sull’economia, sull’istruzione e sulla società in generale. E aggiunge che, anche se si riuscisse a “eliminare apparentemente” il Sars-cov-2, le misure in vigore nella maggior parte dei paesi dovrebbero essere mantenute, perché i contagi potrebbero tornare ad aumentare fino alla fine del 2024.

L’Organizzazione mondiale della sanità ha avvertito che i contagi non hanno ancora raggiunto il picco. Finora quasi due milioni di persone si sono ammalate di covid-19 e almeno 124mila sono morte.

Negli Stati Uniti intanto si continua a discutere della riapertura delle attività economiche. Ma, come spiega il Los Angeles Times, non ha senso parlarne in assenza di una strategia che preveda tamponi su vasta scala. Secondo gli esperti di salute pubblica il paese è molto lontano da quest’obiettivo.