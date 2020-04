Il Senegal si distingue dal resto dell’Africa

Due morti e il 60,5 per cento di persone guarite. Le statistiche del Senegal, dove dal 2 marzo sono stati registrati 314 casi di covid-19, sono molto diverse da quelle del resto del mondo, scrive il settimanale panafricano Jeune Afrique. Fermo restando che i dati sono solo approssimazioni della realtà e che spesso non sono raccolti in modo omogeneo, il Senegal si distingue anche da altri paesi africani dove l’epidemia è cominciata più o meno negli stessi giorni: al 14 aprile il Marocco aveva registrato un 11 per cento di guarigioni, l’Algeria il 30 per cento, il Sudafrica il 18 per cento e il Camerun 15 per cento. Il tasso di letalità senegalese è dello 0,64 per cento, mentre in Algeria è superiore al 15 per cento (in Italia è intorno al 10 per cento).

Non è chiaro quali siano le spiegazioni. Il governo di Dakar ha adottato misure di distanziamento sociale, ma non particolarmente severe: è in vigore un coprifuoco notturno, sono stati bloccati i voli aerei, sono vietate le manifestazioni pubbliche e sono stati chiusi mercati, luoghi di culto, scuole e università.

Confini chiusi

“Il Senegal ha avuto pochi casi gravi, che sono stati ricoverati piuttosto rapidamente. I loro contatti sono stati rintracciati e isolati”, spiega a Jeune Afrique Abdoulaye Bousso, direttore del centro per le operazioni di emergenza sanitaria del ministero della salute senegalese. La chiusura delle frontiere, in particolare, potrebbe aver contribuito a fermare la diffusione del virus visto che tutti i primi casi sono arrivati dall’estero e il 96 per cento dei contagi sono di persone che avevano avuto contatti con persone arrivate dall’estero, in particolare dalla Francia. A metà marzo alcuni giornali locali hanno alimentato una polemica chiedendosi se la Francia voleva “coronizzare” l’ex colonia.

Alcuni pazienti ricoverati negli ospedali stanno reagendo bene alla somministrazione di clorochina, un antimalarico molto diffuso in Africa, di cui però l’Organizzazione mondiale della sanità non ha certificato l’efficacia. “Non vediamo ancora la luce in fondo al tunnel”, dichiara Ousmane Faye, capo del dipartimento di virologia dell’Institut Pasteur di Dakar. Il tasso di guarigioni cresce, ma è stabile anche quello dei nuovi contagi, che ad aprile è stato di otto casi in media al giorno.