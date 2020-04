Il punto sul coronavirus in Italia

I dati diffusi dalla protezione civile, anche se utili, vanno letti con cautela. A volte mancano quelli di una o più regioni, e soprattutto non sono omogenei, cioè i criteri con cui sono raccolti non sono gli stessi in tutte le regioni.

Il viceministro della salute Pierpaolo Sileri ha dichiarato che la somministrazione di un eventuale vaccino contro il covid-19 sarà obbligatoria, una volta garantita la sua efficacia e sicurezza.

Su richiesta della ministra delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, il capo della protezione civile Angelo Borrelli ha affidato alla Croce rossa italiana la gestione della quarantena per i 149 migranti soccorsi in mare dalla nave Alan Kurdi. La sorveglianza sanitaria si svolgerà su un’altra nave.

Ieri 8.523 persone sono state multate per aver violato le regole sugli spostamenti, 44 sono state denunciate per false dichiarazioni e 15 sono state denunciate per violazione della quarantena. Quarantaquattro esercizi commerciali che operavano in violazione delle norme sono stati chiusi.

I medici morti dall’inizio dell’epidemia sono 127. Gli infermieri morti sono 31, i farmacisti nove.