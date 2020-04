La situazione italiana raccontata dai grafici del New York Times

“L’Italia, che è stata al centro della pandemia di covid-19 nel mese di marzo, sta uscendo dai suoi giorni peggiori, quando alcuni ospedali del nord non riuscivano a gestire il grande numero di nuovi pazienti. Nelle ultime settimane gli esperti hanno registrato una diminuzione stabile dei ricoveri e dei decessi, in quello che è stato definito un trend ‘affidabile’”, scrive il New York Times.

Il quotidiano newyorchese ha realizzato una serie di grafici per fotografare la situazione dei contagi da covid-19 in Italia, e una mappa che mette in evidenza le differenze tra le varie regioni. I casi confermati in Italia sono almeno 168mila e i decessi per il nuovo coronavirus sono stati 22.170 (dati aggiornati al 17 aprile).