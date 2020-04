Gli operatori sanitari statunitensi che rischiano di essere espulsi dal paese

“Immaginate di essere in prima linea nella battaglia contro il nuovo coronavirus, consapevoli di mettere a rischio la vostra vita, e allo stesso tempo aspettate con ansia di sapere se sarete espulsi dal paese. È la situazione in cui si trovano decine di migliaia di persone che negli Stati Uniti lavorano nel settore della sanità”, scrive Quartz.

Sono gli operatori che rientrano nella categoria dei dreamers, cioè persone che sono state portate negli Stati Uniti dai loro genitori quando erano piccole. Persone che hanno studiato nel paese e negli anni si sono costruite una vita e una carriera lavorativa in vari settori. La loro posizione è stata regolarizzata nel 2012 da un provvedimento voluto da Barack Obama (il Deferred action for childhood arrivals, Daca), ma nel 2017 l’amministrazione Trump ha bloccato il programma, aprendo una battaglia legale su cui dovrà esprimersi la corte suprema degli Stati Uniti.

Le persone che beneficiano del Daca sono circa 700mila. Di queste, secondo le stime, 62.600 lavorano nel settore della sanità. Presentando le sue argomentazioni ai giudici in favore del programma Daca, nell’autunno del 2019, l’Association of American medical colleges spiegò che se il paese fosse stato colpito da una pandemia i dreamers sarebbero stati fondamentali per tenere in piedi il sistema sanitario.

Nonostante tutto i dreamers sono fortunati, conclude Quartz. “Tanti altri lavoratori della sanità non possono contare nemmeno sul programma Daca. Secondo Hannah Siegel, direttrice dell’organizzazione non profit New American economy, nel complesso sono circa 280mila le persone senza documenti impiegate nel settore”.