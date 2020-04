Il punto sul coronavirus in Italia

I dati diffusi dalla protezione civile, anche se utili, vanno letti con cautela. A volte mancano quelli di una o più regioni, e soprattutto non sono omogenei, cioè i criteri con cui sono raccolti non sono gli stessi in tutte le regioni.

Il commissario del governo per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, ha firmato un’ordinanza in cui dispone la stipula di un contratto di concessione gratuita per un’app di tracciamento con l’azienda Bending spoons. L’app, necessaria per l’avvio della fase 2, funziona con il Bluetooth e non sarà obbligatoria.

Il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato un’ordinanza che prevede, dal 15 settembre, la vaccinazione obbligatoria antinfluenzale per le persone che hanno più di 65 anni e per il personale sanitario. L’obiettivo è evitare di confondere il virus dell’influenza con il covid-19.

La Banca d’Italia ha stimato un calo del pil di circa il 5 per cento nel primo trimestre del 2020 a causa della pandemia.

Secondo uno studio dell’università della Tuscia, circa 21 milioni di persone hanno difficoltà economiche a causa del covid-19. Di queste, più di dieci milioni hanno un reddito quasi nullo.

L’Istat ha rilevato che dal 1 marzo al 4 aprile in Italia i decessi sono aumentati di circa il 20 per cento rispetto allo stesso periodo del quinquennio 2015-2019.