Un’occasione inaspettata per il Vietnam

Se c’è un paese nel sudest asiatico che sta in qualche modo approfittando della situazione creata dalla pandemia, questo è il Vietnam, scrive Asia Times. “Grazie a una chiusura dei confini tempestiva ed efficace, a un’insolita trasparenza delle autorità e a un’attenta diplomazia”, il paese è stato in gran parte risparmiato dai contagi e oggi sfrutta le occasioni che gli si stanno presentando. Il Vietnam ha registrato solo 268 contagi e nessun decesso.

Il Vietnam ha recentemente intensificato la produzione di attrezzature mediche e ne ha donate ai paesi più colpiti dal covid-19, tra cui Stati Uniti, Russia, Spagna, Italia, Francia, Germania e Regno Unito. Gli ultimi cinque paesi europei, osserva Carl Thayer, esperto di Vietnam dell’università del New South Wales, in Australia, hanno tutti negoziato degli accordi di partenariato strategico con Hanoi negli ultimi anni.

All’inizio di aprile il presidente statunitense Donald Trump ha ringraziato con un tweet “gli amici in Vietnam” dopo aver ricevuto 450mila tute protettive prodotte nelle fabbriche vietnamite dell’azienda chimica statunitense DuPont. Il paese asiatico ha donato mascherine, disinfettanti per mani e altri dispositivi utili contro il nuovo coronavirus ai vicini Cambogia e Laos.

“La pandemia ha permesso al Vietnam di esercitare un maggiore soft power, mettendo in luce la sua generosità verso gli altri paesi della comunità internazionale”, afferma Alexander Vuving, docente dell’Asia-Pacific center for security studies di Honolulu. Questo successo d’immagine, sostiene Asia Times, potrebbe tornare utile in futuro, se le grandi aziende e i grandi capitali occidentali decideranno di disertare la Cina, attualmente oggetto di critiche, e investire in altri paesi della regione con un settore manifatturiero sviluppato.