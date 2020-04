Le notizie di stamattina sul coronavirus

Rebus europeo

Giovedì 23 aprile il Consiglio europeo si riunisce in videoconferenza per discutere e approvare il pacchetto di aiuti concordato dall’Eurogruppo. Al centro della discussione l’utilizzo del Meccanismo europeo di Stabilità e del Recovery Fund, con le ipotesi di finanziamento che vedono ancora divisi i leader europei, fra favorevoli e contrari agli eurobond (Politico).

Il piano von der Leyen: mille miliardi in bond ai Paesi in difficoltà (Repubblica);

Recovery bond per la ripresa, perché l’Italia non deve isolarsi in Europa (Sole 24 Ore);

Ultima chiamata per l’Europa (Sky TG24).

Mani avanti In un’intervista al quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung il presidente del consiglio Giuseppe Conte, che ieri ha parlato con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha ribadito la necessità di titoli europei e bocciato il ricorso al Mes: “Ha una brutta fama non dimentichiamoci della Grecia” (Sky TG24). Per il Fatto Quotidiano non è esclusa la possibilità che giovedì l’Italia decida di porre il veto se la soluzione trovata non sarà soddisfacente.

Economia antivirus

Sos liquidità Prende il via da oggi l’erogazione di prestiti fino a 25mila euro per le imprese. Per gli importi superiori si dovrà attendere la piattaforma Sace (Ansa). Da Assofin arriva la possibilità di una moratoria di sei mesi ai finanziamenti oltre i mille euro (Repubblica). Il presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi, chiede al governo di pagare i debiti della Pubblica amministrazione (Sole 24 Ore). Decreto fine aprile Slitta a mercoledì il voto in consiglio dei ministri sullo scostamento di bilancio, da presentare in Parlamento per finanziare il decreto di aprile. La nuova manovra, che con ogni probabilità vedrà la luce solo verso fine mese, potrebbe stanziare fino a 70 miliardi (HuffPost). Piano per la famiglia Un assegno mensile per ogni figlio, fino ai 14 anni di età e fino alla fine dell’anno: è quanto prevede la proposta del ministro della Famiglia, Elena Bonetti. Allo studio anche congedi parentali estesi, bonus babysitter e una rete con il terzo settore per l’educazione e la custodia dei bambini (Adnkronos). Il contagio L’Italia domenica ha segnato l’aumento più basso in termini di decessi da Covid-19 delle ultime due settimane. Le vittime ora sono 23.660 e le nuove diagnosi 3.047. I ricoveri in terapia intensiva scendono di un centinaio, tanto che il Niguarda di Milano ha chiuso uno dei cinque reparti (Corriere). Mercoledì 22 aprile è prevista una nuova cabina di regia sulla fase 2, ma secondo Walter Ricciardi dell’Oms “è importante non affrettare” (Sky TG24). Patti chiari I presidenti delle regioni, mentre litigano tra di loro, chiedono al governo di indicare delle linee guida nazionali su come riaprire le attività economiche. Mercoledì 22 aprile ci sarà una nuova riunione della cabina di regia (HuffPost). Il ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, non esclude una “regionalizzazione delle riaperture” (Repubblica). Intanto il reggente del Movimento 5 stelle, Vito Crimi, parla di “commissariamento” della Lombardia (Qn) suscitando la reazione della Lega (Sole 24 Ore).

Zaia: “Nessuno osi affermare che noi pensiamo solo al dio denaro” (Corriere);

Cantieri, siderurgia, moda: i 12 settori in pole per riaprire (Sole 24 Ore);

Allarme ripartenze, centomila aziende riaprono con l’autocertificazione ai prefetti (Repubblica);

Le condizioni per le regioni che vogliono partire prima del 4 maggio (Corriere).

Sicurezza nazionale In Italia il Copasir si occuperà dell’app “Immuni” sia per gli aspetti di architettura societaria sia per l’affidamento e la gestione. Il comitato approfondirà anche eventuali azioni internazionali sul controllo della Borsa italiana (Agi).

Focolaio europeo

Curva calante I casi di coronavirus in Europa hanno raggiunto il milione; i morti sono più di centomila (Dw). Con 410 vittime domenica la Spagna è tornata ai numeri di un mese fa (Bloomberg). Il primo ministro Pedro Sánchez ha aperto a uscite limitate per i bambini fino a 12 anni a partire dal 27 aprile (El País). Da Londra a Parigi Nel Regno Unito si sono registrati 596 decessi in ospedale, portando le vittime a 16.060 (Guardian). Il governo lavora per riaprire le scuole fra tre settimane (The Times). In Francia si sono superati i 19 mila morti. Tracce minime di covid-19 sono state trovate nella rete idrica non potabile di Parigi (Sky TG24). Segnali positivi In Olanda i nuovi casi sono scesi al livello più basso delle ultime tre settimane (Reuters). Entro venerdì il Belgio presenterà il suo piano per l’uscita dal lockdown (Politico).

Epicentro americano

Bilancio Negli Stati Uniti si contano 755mila contagi e 40.461 morti. Il presidente Donald Trump avverte la Cina che ci saranno “conseguenze” se verrà dimostrata una “consapevole responsabilità” da parte di Pechino nelle prime fasi dell’epidemia (Reuters). Anche l’Australia chiede l’apertura di un’inchiesta internazionale sull’origine del virus (Reuters). Ai ripari La Casa Bianca e il Congresso sono vicini a un accordo per rifinanziare con 300 miliardi il programma di protezione per l’economia. La somma include 75 miliardi per gli ospedali e altrettanti per un piano federale di test diagnostici (Cnbc).

Covid nel mondo

La pandemia ha raggiunto quasi 2,4 milioni di persone in 212 stati, facendo oltre 164.900 vittime (Johns Hopkins University). In Canada c’è stato un aumento delle vittime del 12 per cento nelle ultime 24 ore (Daily Telegraph). In Russia record con seimila casi in un giorno, portando il totale a 42.853 (Reuters).

Ecco come la mafia trarrà profitto dal coronavirus, non solo in Italia (Cnn);

Perché l’economia cinese si riprenderà più in fretta di quella americana (Fortune).

Medio Oriente In Afghanistan almeno 40 persone dello staff presidenziale sono risultate infette, costringendo il presidente Ashraf Ghani all’autoisolamento (Nyt). In Iran il presidente Hassan Rouhani ha annunciato la proroga dei domiciliari per i carcerati (Voice of America). Fuori dal tunnel In Corea del Sud si sono registrate solo 8 nuove diagnosi domenica. Seoul ha annunciato l’allentamento di alcune misure, come la riapertura graduale di chiese e centri sportivi (Vox).