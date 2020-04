Il giro del mondo in 52 tappe virtuali

Nel 2019 il New York Times aveva incaricato il giornalista Sebastian Modak di visitare un nuovo posto a settimana. Ne è venuto fuori un giro del mondo in 52 tappe, da Washington alla Malaysia, dal Lesotho alla Groenlandia. In Italia tre mete hanno attirato l’attenzione di Modak: la Sicilia, il Molise e Urbino.

Prima che scoppiasse la pandemia il New York Times aveva organizzato tutto questo materiale in una pagina del sito che si poteva consultare come una guida. Ma “nessuno avrebbe potuto immaginare quanto il nostro mondo sarebbe cambiato nel frattempo”, e così quei 52 viaggi sono diventati esperienze, ancora una volta, virtuali grazie a una selezione di video, visite in 3d, mostre e altri eventi online.

Modak ha anche contattato molte persone che l’avevano ospitato nel 2019 per sapere come vivono l’isolamento.