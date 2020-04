Gli israeliani protestano mantenendo le distanze

Migliaia di persone sono scese in piazza la sera del 19 aprile a Tel Aviv per protestare contro l’erosione dei valori democratici che il paese ha conosciuto sotto il primo ministro Benjamin Netanyahu. I manifestanti del movimento delle “bandiere nere” hanno organizzato l’evento in modo da rispettare le rigide misure contro il nuovo coronavirus, indossando quindi le mascherine e mantenendosi a una distanza di almeno due metri l’uno dall’altro. In Israele sono stati registrati 13.654 casi, con 173 morti.

Dall’aprile del 2019 il paese attraversa una profonda crisi politica. Gli israeliani hanno votato tre volte alle elezioni legislative, l’ultima il 2 marzo, e i leader dei partiti più votati non sono ancora riusciti a formare un governo. Netanyahu è al centro di tre casi di corruzione e rischia il processo se dovesse perdere l’immunità che gli viene garantita dalla sua carica.