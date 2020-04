Il punto sul coronavirus in Italia

I dati diffusi dalla protezione civile, anche se utili, vanno letti con cautela. A volte mancano quelli di una o più regioni, e soprattutto non sono omogenei, cioè i criteri con cui sono raccolti non sono gli stessi in tutte le regioni.

L’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, coordinato da Walter Ricciardi, ha presentato le sue previsioni sull’azzeramento dei nuovi contagi in Italia. Le prime regioni a raggiungere i contagi zero sarebbero Basilicata e Umbria, alla fine di aprile, mentre le ultime sarebbero Lombardia e Marche, alla fine di giugno.

Il consiglio dei ministri ha dato il via libera allo slittamento delle elezioni amministrative a dopo l’estate. Il voto era previsto in sette regioni (Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia e Valle d’Aosta) e in più di mille comuni.

Nelle ultime 24 ore a Napoli, per la prima volta dall’inizio della pandemia, non sono stati registrati nuovi contagi. Inoltre, per il quarto giorno consecutivo non ci sono state vittime.

È entrato in vigore in Toscana l’obbligo d’indossare la mascherina quando si esce di casa, come previsto da un’ordinanza del presidente Enrico Rossi. La mascherina va indossata anche all’aperto negli spazi frequentati da più persone.

Ieri 8.641 persone sono state multate per aver violato le regole sugli spostamenti, 74 sono state denunciate per false dichiarazioni e nove sono state denunciate per violazione della quarantena. Trentadue esercizi commerciali che operavano in violazione delle norme sono stati chiusi.