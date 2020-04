Perché il Sudafrica vieta la vendita di alcol durante il lockdown

In Sudafrica il presidente Cyril Ramaphosa non si è piegato alle pressioni di alcune associazioni di categoria e tra le misure d’emergenza contro il nuovo coronavirus ha confermato un divieto che fa molto discutere i suoi cittadini: quello della vendita di alcolici. Dal 26 marzo fino alla fine di aprile i cittadini del paese più ricco dell’Africa australe sono tenuti a rispettare dure misure di isolamento, che prevedono anche lo stop all’acquisto, vendita e trasporto di alcolici (restano esclusi i disinfettanti a base alcolica), nonché di sigarette e altri tabacchi.

Il Gauteng liquor forum, l’organizzazione che rappresenta ventimila rivendite di alcolici della provincia del Gauteng, l’area industriale del paese che comprende Johannesburg e Pretoria, aveva inviato una lettera a Ramaphosa chiedendogli di togliere un divieto che penalizza duramente gli affari, e che apparentemente non è collegato alla lotta contro il nuovo coronavirus. In realtà, sostiene il governo sudafricano, il legame esiste ed è sostenuto da studi scientifici: nel paese il consumo di alcol è causa di un gran numero di ricoveri in ospedale, e in questo momento le strutture sanitarie devono essere alleggerite il più possibile per l’emergenza.

Un fardello per il sistema sanitario

L’abuso di alcolici è un peso per il sistema sanitario, spiega Charles Parry, del South African medical research council. Nel 2015, secondo uno studio del 2018 uscito su BMC Medicine, le morti di sudafricani adulti riconducibili al consumo di alcolici sono state 62.300 (circa 171 persone al giorno), e gran parte delle vittime erano persone con un reddito basso. L’alcol può essere una causa di morte (come nel caso di incidenti stradali causati dallo stato di ebbrezza), ma anche un fattore di rischio, come per persone già malate di aids, tubercolosi o patologie cardiache. Inoltre l’alcol può essere all’origine di comportamenti violenti, le cui vittime sono spesso donne e bambini.

Secondo una ricerca del 2018 dell’Oms meno della metà dei sudafricani con più di quindici anni consuma bevande alcoliche, ma tra loro una persona su due lo fa in modo pesante. Senza contare che nel paese bevande alcoliche come la birra costano molto poco. Vietarne il consumo quindi serve, sostiene Parry: prima del lockdown, circa 35mila sudafricani finivano in ospedale per un trauma ogni settimana, ma ora questo numero è calato dei due terzi. I ricercatori stimano in novemila i ricoveri mancati dovuti al minor consumo di alcol, e sostengono che anche quando saranno revocate le misure di isolamento, non torneranno ai livelli di prima.

I contagi da nuovo coronavirus in Sudafrica sono più di 3.100, con 50 morti. È il secondo paese più colpito in Africa dopo l’Egitto e il quarto per numero di decessi dopo Egitto, Algeria e Marocco.