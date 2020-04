A Cuba la crisi economica potrebbe fare più danni del virus

Rispetto ad altri paesi della regione, Cuba può contare su un’assistenza sanitaria universale e gratuita, il rapporto più alto del mondo di medici rispetto alla popolazione e indicatori sanitari positivi, come un’alta aspettativa di vita e una bassa mortalità infantile. Inoltre, molti medici cubani hanno fatto esperienza all’estero e sono formati per gestire situazioni d’emergenza. Il controllo capillare dello stato sull’economia permette poi al governo di spostare velocemente le risorse e di coordinare il lavoro con i centri sanitari locali.

La risposta di Cuba all’emergenza sanitaria finora è stata rapida ed efficiente, per una serie di ragioni che The Conversation prova a riassumere .

È passato più di un mese da quando il ministero cubano della sanità pubblica ha confermato i primi tre casi di covid-19 sull’isola, l’11 marzo. Si trattava di tre turisti italiani in vacanza nel paese. Da allora il nuovo coronavirus ha raggiunto tutte le province di Cuba e il 20 aprile i casi confermati erano 1.087, scrive El Estornudo , che aggiorna quotidianamente i dati del contagio.

Ci sono però anche delle difficoltà, come la carenza di alloggi, che rende difficile il distanziamento sociale, e le infrastrutture obsolete, che pongono problemi logistici. Inoltre, le sanzioni statunitensi hanno ridotto le entrate del turismo e ostacolato il commercio, compresa l’importazione di macchinari sanitari. Secondo The Conversation, l’andamento del contagio nell’isola nelle prossime settimane dipenderà in gran parte dalla quantità di tamponi che si faranno. Il problema è che i test sono costosi, circa 50 dollari l’uno. Se l’emergenza sanitaria durerà ancora a lungo, la mancanza di risorse economiche dell’Avana potrebbe rivelarsi disastrosa.