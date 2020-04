Il mondo di domani potrebbe essere peggiore di quello di ieri

Le dichiarazioni del ministro degli esteri francesi fotografano un pianeta in cui la crisi sanitaria esaspera rivalità nazionali e antagonismi ideologici e religiosi già radicati prima dell’emergenza. L’opinione di Pierre Haski .

Il ministro degli esteri francese Jean-Yves Le Drian non è famoso per le sue frasi lapidarie. Eppure ne ha appena pronunciata una particolarmente sconfortante. “Il mio timore è che il mondo dopo il virus somigli a quello di prima, ma in peggio”.