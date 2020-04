Le notizie di stamattina sul coronavirus

Trattative in corso In vista del Consiglio europeo di giovedì 23 aprile, il premier spagnolo Pedro Sánchez è pronto a proporre un Recovery Fund da 1.500 miliardi di euro finanziati con debito perpetuo dei paesi dell’Ue ( El Pais ). La cancelliera Angela Merkel ha promesso che sarà garantita la solidarietà a livello europeo, rimanendo però nelle regole previste dai trattati ( Reuters ). Il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis ha invece aggiunto che i costi sanitari che prevedono una possibilità di accesso al Mes senza condizionalità verranno interpretati in maniera ampia ( Sky TG24 ).

La mano americana L’amministrazione Usa e il Congresso sono vicini a un accordo per un programma di prestito da 470 miliardi di dollari a favore delle piccole imprese a fronte dell’emergenza sanitaria. Secondo il Washington Post , l’intesa potrebbe essere tradotta in legge già nei prossimi giorni. L’accordo prevede anche un aumento da 100 miliardi di dollari delle spese per gli ospedali e per i test sul coronavirus ( Cbs ). Il ministero del tesoro ha erogato 2,9 miliardi di dollari per il sostegno alle compagnie aeree ( Reuters ).

Mole di richieste Nel Regno Unito il cancelliere dello scacchiere Rishi Sunak ha detto che sono oltre 140mila le aziende che in un giorno hanno fatto richiesta al governo di sussidi per i lavoratori lasciati a casa per l’emergenza ( The Independent ). Intanto oggi è atteso il dato sul tasso di disoccupazione nel paese a marzo.

Il bollettino diffuso dalla Protezione civile fa segnare per la prima volta un calo delle persone attualmente positive a 108.237, in diminuzione di 20 rispetto al giorno precedente. I guariti sono 48.877, con un incremento di 1.822 unità. Il totale dei morti tocca quota 24.114, in aumento di 454. Ancora in discesa il numero di pazienti in terapia intensiva. Il totale delle persone contagiate dall’inizio dell’epidemia è di 181.228 (RaiNews 24). Sono stati definitivamente dimessi i due cittadini cinesi che a fine gennaio avevano rappresentato i primi casi di contagio da coronavirus in Italia (Ansa).

Verso lo zero L’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane ha diffuso una proiezione suddivisa per regioni che indica le date prima delle quali non ci si deve aspettare di arrivare a zero contagi (Sky TG24).

Voglia di ripartire Il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha detto di essere contrario alla regionalizzazione delle riaperture, mentre il sindaco di Torino Chiara Appendino chiede la ripartenza del Piemonte (Repubblica). Il sindaco di Roma Virginia Raggi punta a una fase 2 che si basi sulla mobilità alternativa e sulla riapertura delle scuole come fossero centri estivi (La Stampa). L’Asstra, associazione che riunisce le aziende di trasporto pubblico, ha sottolineato l’importanza di regolare a monte il flusso di passeggeri non potendo garantire a bordo il distanziamento sociale (Ansa).