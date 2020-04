Il punto sul coronavirus in Italia

I dati diffusi dalla protezione civile, anche se utili, vanno letti con cautela. A volte mancano quelli di una o più regioni, e soprattutto non sono omogenei, cioè i criteri con cui sono raccolti non sono gli stessi in tutte le regioni.

In un discorso al senato, il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che nel nuovo decreto in fase di preparazione saranno stanziati almeno 50 miliardi di euro per contrastare le ripercussioni economiche della pandemia. Conte ha aggiunto che il governo sta elaborando un piano di progressive aperture, omogeneo su base nazionale, ma che finché non si troverà una terapia o vaccino bisognerà osservare misure di distanziamento sociale e usare dispositivi di protezione individuale. Infine, Conte ha confermato che l’app per il tracciamento, importante per l’avvio della fase 2, non sarà obbligatoria.

L’Ufficio parlamentare di bilancio ha previsto nella nota congiunturale di aprile un calo del pil del 15 per cento nel primo semestre dell’anno. Il numero delle ore di cassa integrazione potrebbe arrivare a valori tre volte superiori a quelli della crisi finanziaria del 2009.

La ministra dell’istruzione Lucia Azzolina ha istituito un comitato di esperti che dovrà formulare proposte per la scuola riguardo all’emergenza sanitaria in atto. Il comitato potrà anche presentare idee per il miglioramento del sistema dell’istruzione.

Ieri 5.960 persone sono state multate per aver violato le regole sugli spostamenti, 65 sono state denunciate per false dichiarazioni e 19 sono state denunciate per violazione della quarantena. Trentasei esercizi commerciali che operavano in violazione delle norme sono stati chiusi.

I medici morti dall’inizio dell’epidemia sono 141.