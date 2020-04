Quanti respiratori ci sono in Africa?

Quando si discute dell’impreparazione dei sistemi sanitari dei vari paesi dell’Africa ad affrontare l’emergenza covid-19 spesso ci si basa su dati incompleti. Come spiega Benjamin Djoudalbaye dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie al New York Times, “non tutti i governi africani vogliono far sapere quanti pochi ventilatori hanno a disposizione, per paura che queste informazioni abbiano ‘implicazioni politiche’”.

Il New York Times ha realizzato una tabella con i dati sul numero dei ventilatori disponibili in alcuni paesi selezionati, e sul rapporto tra cittadini e macchine.

Le carenze dei sistemi sanitari del continente vanno ben oltre la reperibilità di questi macchinari, ormai diventati il simbolo della lotta alla pandemia. Spesso a mancare sono prodotti per l’igiene molto meno sofisticati, come il sapone e l’acqua corrente: “Secondo le Nazioni Unite solo il 15 per cento delle persone che vivono nell’Africa subsahariana possono contare su una postazione dove lavarsi le mani. In Liberia la situazione è ancora più grave, con il 97 per cento delle abitazioni che nel 2017 era sprovvisto di acqua corrente e sapone”.