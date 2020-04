Centinaia di lavoratori tunisini lasciano la Libia a piedi

“Centinaia di lavoratori migranti tunisini che erano rimasti bloccati per settimane dopo la chiusura del confine con la Libia sono entrati in Tunisia con la forza. Altre centinaia stanno aspettando di tornare a casa, in assenza di azioni concrete. Ci sono almeno seimila tunisini in Libia”, ha scritto il 20 aprile in un tweet Federico Soda, responsabile dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia, a commento di un video girato vicino a Ras Jdir, un villaggio libico al confine con la Tunisia.

Il ministero dell’interno della Tunisia ha confermato che 652 persone si sono radunate al valico, che è stato chiuso a marzo per l’emergenza coronavirus. Queste persone saranno sottoposte a controlli di sicurezza prima di poter passare e poi dovranno restare in quarantena in strutture attrezzate per la situazione. Secondo il sito tunisino Kapitalis, il governo di Tunisi prevede di continuare a rimpatriare fino a luglio le migliaia di lavoratori tunisini che si trovano ancora in Libia.

La Tunisia finora ha registrato 884 casi di covid-19, con 38 morti.