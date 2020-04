Le notizie di stamattina sul coronavirus

Le anticipazioni di Conte

L’Italia ripartirà in modo progressivo, ma con misure omogenee su tutto il territorio nazionale. Il distanziamento sociale, con l’utilizzo di mascherine, resterà in vigore fino a quando non sarà disponibile un vaccino. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell’informativa a Camera dei Deputati e Senato sull’emergenza sanitaria (Repubblica). La task force di esperti guidata da Vittorio Colao ha consegnato ieri sera al premier il documento con le linee guida per la “fase 2”, scrive il Corriere. Conte ha spiegato che quest’ultima partirà il 4 maggio e i dettagli “saranno comunicati entro la fine della settimana”. Nel prossimo decreto per l’emergenza ci saranno almeno 50 miliardi di euro, ha aggiunto (Sky TG24).

Il rebus delle mascherine. Ci sono per tutti? (Corriere).

Tra i banchi Al Miur si prepara l’ordinanza per la maturità: l’obiettivo è di svolgere l’unica prova orale dal vivo. Il colloquio potrebbe valere 60 punti e 40 il percorso scolastico (Repubblica). Intanto, il Miur ha attivato un comitato di 18 esperti per la ripartenza della scuola (Ansa) Immuni Il presidente del Consiglio ha anche chiarito che l’app di contact tracing Immuni non sarà obbligatoria. E non ci saranno limitazioni nei movimenti o altri pregiudizi nei confronti di chi non vorrà scaricarla. Dal ministero dell’interno si chiede di garantire la sicurezza dei dati, mentre il ministero dell’innovazione annuncia che l’app sarà open source. Intanto, 300 scienziati firmano una lettera per avvertire sui rischi di app simili con una raccolta dati centralizzata (Repubblica). Il piano segreto Il direttore generale del ministero della salute, Andrea Urbani, ha spiegato che “già dal 20 gennaio era pronto un piano secretato contro l’epidemia e quel piano è stato seguito. La linea è stata non spaventare la popolazione e lavorare per contenere il contagio” (Corriere). Bollettino Sono 107.709 le persone attualmente positive al coronavirus in Italia, 528 in meno rispetto a lunedì. Sono salite a 24.648 le vittime che hanno contratto il coronavirus, con un aumento di 534. 2.723 in più i guariti, record di sempre: in totale, da inizio emergenza, sono 51.600 (Rai News).

Europa sotto scacco

Ordine del giorno Il Consiglio europeo che si svolgerà il 23 aprile in videoconferenza potrebbe dare l’ok alla proposta sul Recovery fund, che però dovrà ripassare da Commissione ed Eurogruppo (Repubblica). Secondo Ansa il vertice servirà per supportare il piano dell’Europogruppo da 540 miliardi di euro per aiutare l’economia provata dagli effetti economici del covid-19. La proposta Conte ha spiegato che la “proposta italiana prevede un fondo gestito dalla Commissione, con le garanzie del budget europeo e di tutti i paesi membri”. C’è cautela, invece, sul Mes: l’ultima parola spetterà al parlamento e prima saranno valutati i regolamenti attuativi per verificare se saranno davvero senza condizionalità (Corriere). Qui Londra Dopo il calo dei due giorni scorsi in Regno Unito nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 823 decessi, quasi il doppio del 20 aprile. I dati del ministero della sanità portano il totale censito dei decessi a 17.337, mentre i contagi diagnosticati sfiorano 130mila (Sky News). L’Istituto nazionale di statistica britannico, intanto, ha rivelato che i dati sulle vittime positive al covid-19 sarebbero molto più alti di quelli ufficiali (Cnn). Scatteranno il 23 aprile i primi test sperimentali sull’uomo per il vaccino anticoronavirus sostenuto dal governo britannico e attualmente allo studio del team di ricercatori dell’Università di Oxford (Bbc). Qui Svezia Secondo il ministero della salute svedese circa un terzo del milione di abitanti di Stoccolma entro maggio potrebbe aver contratto il coronavirus (Reuters).

Stati Uniti, i piani di Trump

Pmi americane Il senato ha approvato un disegno di legge sul coronavirus da 500 miliardi di dollari, la camera dovrebbe dare l’ok al piano entro questa settimana. Il piano comprende 380 miliardi per le piccole imprese, 75 miliardi per gli ospedali e 25 miliardi per i test (Politico). Confini chiusi Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vuole introdurre un divieto di immigrazione negli Stati Uniti che durerà 60 giorni e si applicherà a coloro che richiedono la “green card” per la residenza permanente. Trump vorrebbe istituire il divieto attraverso un ordine esecutivo, che probabilmente firmerà oggi (Reuters). Campagna elettorale? A organizzare o promuovere le proteste antilockdown in tutti gli stati Usa più significativi a fini elettorali sarebbero politici e singoli repubblicani affiliati alla campagna di rielezione del presidente Donald Trump, scrive Reuters. Emergenza globale I decessi nel mondo sono 170.418, mentre le persone contagiate hanno superato i 2,5 milioni. Negli Stati Uniti i morti per coronavirus hanno superato quota 43mila, mentre i casi positivi sono oltre quota 800mila (Guardian).

