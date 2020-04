La giornata mondiale della Terra durante la pandemia

Ogni anno il 22 aprile ricorre in tutto il mondo la giornata mondiale della Terra, istituita nel 1970, un momento pensato per celebrare il pianeta e fare il punto sulla tutela dell’ambiente. Quest’anno la ricorrenza cade in un momento in cui il tema della salute, sia delle persone sia del pianeta, non è mai stato così urgente: il mondo è alle prese con la pandemia del nuovo coronavirus, che tra le altre cose ha costretto a rinviare la conferenza internazionale delle Nazioni Unite sul clima.