La sfida dell’apprendimento a distanza in Iran

Per contrastare la diffusione del covid-19 l’Iran ha decretato la chiusura delle scuole dal 5 marzo. Per il ministero dell’istruzione è una sfida complicata, scrive Al Monitor. Gli insegnanti cercano di restare in contatto con i loro studenti attraverso messaggi e video su WhatsApp e Telegram, ma questo modo di fare lezione è nuovo per i 16 milioni di bambini e ragazzi iscritti a scuola.

Il ministero ha lanciato un’app per le lezioni a distanza chiamata Shad (che significa “social network degli studenti”) e ha ordinato alla tv di stato di mettere in palinsesto una serie di lezioni quotidiane per le differenti classi e cicli scolastici (come succede anche in Turchia sulla rete nazionale Trt). Il governo ha anche ordinato agli operatori che forniscono servizi internet di aumentare la velocità di connessione nelle case degli iraniani. Infine ha predisposto dei pacchetti educativi per gli studenti che non possono connettersi a internet. La situazione ha riacceso il dibattito sull’accesso all’istruzione. Secondo il ministero delle telecomunicazioni solo il 70 per cento delle famiglie iraniane ha un accesso regolare a internet, percentuale che diminuisce drasticamente – al 53 per cento – in province povere come il Sistan e Balucistan.

Nuove tecnologie e donne

Alcuni esperti mettono comunque in evidenza che il successo dell’istruzione a distanza in Iran non dipende tanto dall’accesso a internet ma dalla percezione della qualità dell’insegnamento. La pensa così Saeed Yaghmouri – imprenditore delle nuove tecnologie e fondatore della startup Classgram, un sistema online per gestire le classi della scuola primaria – che lamenta il controllo “monolitico” del ministero dell’istruzione su questo settore.

Il settore delle nuove tecnologie in Iran ha conosciuto un boom dopo il 2013 e si distingue per l’alta percentuale di donne nella forza lavoro. Il colosso cinese Alibaba è la più grande agenzia di prenotazioni di viaggio online in Iran e i suoi 700 dipendenti stanno continuando a lavorare da casa. Tra loro il 42 per cento è formato da donne (del resto nelle facoltà di ingegneria e altre scienze del paese le studenti sono ormai il 70 per cento). La pandemia, però, ha fatto peggiorare le condizioni di lavoro di queste donne, perché sono costrette a stare a casa e il loro carico di lavoro è raddoppiato.

Secondo i dati ufficiali aggiornati al 22 aprile l’Iran ha registrato 85.996 contagi e 5.391 morti per covid-19.