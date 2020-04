Il punto sul coronavirus in Italia

Il 22 aprile, alle ore 18, la protezione civile ha presentato il bollettino sulla diffusione del nuovo coronavirus (Sars-cov-2) in Italia.

I dati diffusi dalla protezione civile, anche se utili, vanno letti con cautela. A volte mancano quelli di una o più regioni, e soprattutto non sono omogenei, cioè i criteri con cui sono raccolti non sono gli stessi in tutte le regioni.

Stamattina il governo si è riunito in videoconferenza con la task force incaricata di gestire la fase 2, guidata da Vittorio Colao. La task force avrebbe proposto di far ripartire già il 27 aprile, invece di aspettare il 4 maggio, le aziende in grado di garantire la massima sicurezza ai lavoratori. Una decisione definitiva sarà presa nei prossimi giorni.

Uno studio dell’Istituto superiore di sanità ha rilevato la presenza del virus Sars-cov-2 nelle acque di scarico di Roma e Milano. Lo studio potrebbe essere utile per individuare precocemente la presenza di infezioni nella popolazione.

Il presidente della Liguria Giovanni Toti ha confermato che medici, infermieri e altri lavoratori in prima linea nella lotta alla pandemia della regione riceveranno mille euro in più in busta paga.

I medici morti dall’inizio dell’epidemia sono 145.