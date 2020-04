La fuga di migliaia di afgani dall’Iran

La diffusione del nuovo coronavirus ha causato un rovesciamento paradossale dei flussi migratori tra l’Afghanistan e l’Iran. Dal 1 gennaio all’11 aprile, scrive il New York Times citando i dati dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni, 243mila afgani sono tornati nel loro paese dall’Iran. Molti avevano abbandonato le loro case negli anni precedenti per via della guerra o in cerca di opportunità di lavoro migliori nel paese vicino.

L’Iran è stato uno dei primi paesi del Medio Oriente a registrare un alto numero di contagi e di vittime per il covid-19, e la paura del contagio ha spinto migliaia di afgani a rientrare. In un mercoledì di marzo 11.627 persone hanno varcato il confine iraniano per tornare nella provincia afgana di Herat, mentre la media è di 2.500 al giorno.