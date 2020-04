Milioni di persone rischiano la fame a causa della pandemia

Mentre nei paesi ricchi la produzione e la distribuzione del cibo sono ampiamente automatizzate e hanno potuto continuare a funzionare nonostante le restrizioni, nei paesi poveri dipendono molto più dal lavoro manuale e rischiano di interrompersi, spiega il New York Times. La perdita delle rimesse degli emigrati, il crollo del turismo e il blocco di molte attività hanno privato milioni di persone delle loro fonti di reddito, spingendole sotto la soglia di sussistenza.

In diverse aree di conflitto la distribuzione degli aiuti umanitari è stata ostacolata o sospesa, e i campi profughi rischiano di rimanere senza provviste. In Africa orientale la pandemia sta ostacolando gli sforzi per affrontare la peggior invasione di locuste degli ultimi decenni, e arriva dopo un anno segnato dalla siccità e dalle alluvioni. Inoltre la chiusura delle scuole ha privato milioni di bambini dei pasti serviti dalle mense scolastiche, che in molti paesi sono un sostegno importante contro la denutrizione.

Anche al di fuori dei paesi più poveri la disparità nell’accesso ai generi alimentari sta creando forti tensioni sociali, come nelle favelas dell’America latina, che sono spesso ignorate dalle misure di sostegno e dalle distribuzioni di cibo organizzate dalle autorità.