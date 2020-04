La fuga dalle città fa arrabbiare la provincia

In molti paesi colpiti dall’epidemia, la fuga dei ricchi dalle città verso le loro seconde case sta suscitando l’ira degli abitanti delle aree rurali, scrive lo Spiegel. A Jackson Hole, una località montana del Wyoming molto apprezzata dalle élite (tanto da essere diventata il distretto più ricco degli Stati Uniti), nelle ultime settimane sono arrivate centinaia di persone da tutto il paese. Il risultato è che la contea di Teton, isolata e scarsamente popolata, è diventata quella con il più alto numero di casi in tutto lo stato.

Gli abitanti sono meno ben disposti del solito verso i super ricchi, che stanno attraversando la crisi relativamente indenni, dato che nella zona molti hanno perso il lavoro a causa della chiusura delle stazioni sciistiche, dei parchi nazionali e delle strutture ricettive. Temono che i non residenti, oltre a portare con loro il virus, possano sovraccaricare le strutture sanitarie locali e svuotare gli scaffali dei supermercati. La stessa insofferenza si registra in molte località intorno a New York, alcune delle quali hanno chiesto ai newyorchesi di stare alla larga.

In Europa, i governi di Norvegia e Croazia hanno dovuto proibire esplicitamente di trasferirsi nelle seconde case per passare il lockdown. In Francia, il paese con il più alto numero di seconde case, almeno 600mila persone hanno lasciato Parigi dopo che il presidente Emmanuel Macron ha decretato l’isolamento il 16 marzo. Sull’isola di Ré, sulla costa atlantica, all’inizio gli abitanti hanno reagito vandalizzando le auto con la targa della capitale e aggredendo verbalmente i nuovi arrivati. Ma poi hanno dovuto rassegnarsi a tollerarli, perché rappresentano l’unica fonte di entrate in una stagione turistica che si annuncia drammaticamente magra.