Il punto sul coronavirus in Italia

I dati diffusi dalla protezione civile, anche se utili, vanno letti con cautela. A volte mancano quelli di una o più regioni, e soprattutto non sono omogenei, cioè i criteri con cui sono raccolti non sono gli stessi in tutte le regioni.

Il consiglio dei ministri ha approvato il Documento di economia e finanza (Def) per il 2020. Prevede uno scostamento di bilancio da 55 miliardi di euro, con l’aumento del deficit al 10,4 per cento del pil.

Il governo ha raggiunto un accordo con le parti sociali sull’aggiornamento del Protocollo sulle misure di contrasto al covid-19 negli ambienti di lavoro, firmato il 14 marzo. Sono state fissate le regole sui dispositivi di protezione dei lavoratori, sul distanziamento delle postazioni, sulla sanificazione degli ambienti e sullosmart working. Le aziende che non rispettano il protocollo dovranno sospendere l’attività.

La camera dei deputati ha approvato con 229 voti a favore, 123 contrari e due astensioni il decreto legge del 17 marzo (il cosiddetto “cura Italia”). Il testo, già approvato dal senato, è quindi legge.

Ieri 6.216 persone sono state multate per aver violato le regole sugli spostamenti, 42 sono state denunciate per false dichiarazioni e 14 sono state denunciate per violazione della quarantena. Venticinque esercizi commerciali che operavano in violazione delle norme sono stati chiusi.