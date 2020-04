La pandemia manda all’aria il commercio mondiale di fiori

I coltivatori di Ecuador, Colombia e Kenya stanno buttando via tonnellate di rose perché in occidente sono stati cancellati gran parte dei matrimoni, che insieme alla festa della mamma sono uno dei pilastri su cui si fonda un’industria mondiale dal giro d’affari annuale di 8,5 miliardi di dollari.

“Il commercio di fiori è un miracolo del capitalismo moderno”, scrive Bloomberg Businessweek, descrivendo il complesso sistema di trasporti e depositi refrigerati che permette di far viaggiare i fiori recisi dalle serre e dai campi dell’Africa, del Sudamerica e del Medio Oriente ai magazzini di Amsterdam, dove si tengono le aste in cui si vendono il 40 per cento dei fiori mondiali.

Anche in questo caso a rimetterci di più sono i coltivatori alla base della catena produttiva, che devono mettere al macero il loro raccolto. Già a metà marzoil quotidiano keniano The Star descriveva una crisi profonda per le aziende locali, più di un centinaio, dopo che le esportazioni verso l’Europa erano calate della metà. Queste aziende, precisava il giornale, si concentrano nella contea di Naivasha e impiegano più di 200mila keniani.

In Giappone, invece, le autorità di una località a nord di Tokyo hanno deciso di recidere decine di migliaia di fiori di un parco pubblico per evitare che le persone creino assembramenti in questo giardino, che è un ritrovo molto popolare. I fiori sono stati donati agli asili.