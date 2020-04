Il piano del governo francese per l’uscita dall’isolamento

Il 28 aprile il primo ministro francese Édouard Philippe ha presentato in parlamento il piano del suo governo per allentare progressivamente le misure d’isolamento imposte il 16 marzo per fermare la diffusione del nuovo coronavirus. Philippe ha citato uno studio secondo cui queste misure hanno permesso di salvare 70mila vite, ma ha aggiunto che un blocco prolungato potrebbe portare l’economia francese al collasso.

Per evitare che la riapertura provochi una ripresa dei contagi, Philippe ha annunciato che saranno effettuati 700mila testa alla settimana. A chi è entrato in contatto con persone risultate positive sarà chiesto di restare in isolamento volontario per 14 giorni.

Come era stato anticipato dal presidente Emmanuel Macron, le scuole materne ed elementari saranno riaperte a partire dall’11 maggio. La riapertura delle scuole medie è invece stata rimandata al 18 maggio, mentre le superiori dovranno attendere almeno fino a giugno. I bambini dovrebbero essere suddivisi in gruppi non più grandi di dieci individui.

A partire dall’11 maggio dovrebbero essere inoltre autorizzati a riaprire tutti gli esercizi commerciali, con l’eccezione dei ristoranti e dei bar che resteranno chiusi fino al 18 maggio.

Sarà possibile spostarsi senza restrizioni in un raggio di cento chilometri, mentre oltre questa distanza i viaggi saranno autorizzati solo per necessità comprovata.

L’attività fisica individuale all’aperto, finora limitata al raggio di un chilometro, sarà possibile senza restrizioni, ma i parchi e i giardini saranno riaperti solo nei dipartimenti a basso rischio e le spiagge saranno inaccessibili fino al 1 giugno.

Philippe ha annunciato che una nuova fase di allentamento delle misure potrebbe cominciare il 2 giugno, ma ha anche avvertito che se l’andamento dell’epidemia non mostrerà sufficienti miglioramenti le limitazioni attuali saranno prorogate oltre l’11 maggio.

In Francia finora l’epidemia ha fatto 23.293 vittime accertate. Il 27 aprile i decessi sono tornati a crescere dopo diversi giorni di calo.

Al termine del dibattito parlamentare, il piano del governo sarà messo ai voti. I partiti di opposizione avevano chiesto almeno 24 ore per esaminare le misure nel dettaglio, ma la richiesta è stata rifiutata, provocando aspre polemiche.