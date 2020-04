I grandi festival di cinema organizzano un evento su YouTube

Il futuro a breve termine dei festival di cinema è online, scrive Le Monde. Venti manifestazioni cinematografiche di primo piano, tra cui Cannes, Venezia, Berlino e Toronto, ma anche altri festival in giro per il mondo, da Gerusalemme a Sydney, parteciperanno a un evento virtuale che offrirà una selezione di film gratis su YouTube.

L’evento è stato presentato il 27 aprile dalla Tribeca Enterprises, la società organizzatrice del Tribeca film festival di New York, e da YouTube. Il We are one: global film festival si svolgerà dal 29 maggio al 7 giugno, e comprenderà lungometraggi, corti, documentari, musica e incontri virtuali. Alcuni titoli saranno inediti, altri sono già stati presentati nei concorsi degli anni passati. Una parte dei proventi sarà devoluta all’Organizzazione mondiale della sanità.

Il primo grande festival della stagione a saltare è stato quello di Cannes, inizialmente previsto per il 12 maggio, poi rimandato a fine giugno e infine rinviato nuovamente nell’attesa, come hanno fatto sapere gli organizzatori, di trovare “altre forme”. Come quella digitale.