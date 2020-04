In Camerun le lezioni si fanno su WhatsApp

“In Africa, dove la possibilità per tutti di ricevere un’istruzione è più recente e meno consolidata rispetto ad altre parti del mondo, la chiusura delle scuole per il nuovo coronavirus fa più paura che altrove. Molti studenti rischiano di non tornarci più”, scrive Le Monde, che stima in 600 milioni il numero di bambini e ragazzi africani rimasti a casa da scuola.

Il Camerun è, dopo il Sudafrica, il secondo paese più colpito dal virus nell’Africa subsahariana, con 1.705 casi confermati e 58 morti (dati del 28 aprile). Dal 17 marzo il governo ha adottato misure restrittive, tra cui la chiusura delle scuole. Insegnanti e ragazzi hanno dovuto quindi sperimentare nuove forme di apprendimento.

“Baba Wame insegna giornalismo digitale alla scuola superiore di scienze e tecniche dell’informazione e comunicazione di Yaoundé”, racconta il quotidiano francese in un breve reportage dal Camerun. Dopo l’annuncio della chiusura dell’istituto, il docente ha pensato al modo più pratico con cui portare avanti le lezioni, e si è chiesto qual è lo strumento digitale a disposizione di tutti i suoi studenti e quale applicazione per scaricare messaggi è la più conosciuta e facilmente scaricabile. “La risposta era evidente: il telefonino e WhatsApp”. Così ha creato un gruppo per ogni anno di corso e inviato ai ragazzi un pdf da studiare. Tre giorni dopo era prevista un’interrogazione via chat.

Ogni mattina il professore apre le lezioni con una citazione su saggezza e ricchezza, che gli studenti sono invitati a commentare per un quarto d’ora circa. “Così vedo chi è assente e chi è presente”, spiega.

La soluzione sembra funzionare, ma ci sono due incognite: non è dato sapere con certezza chi risponde alle domande e non si sa quanti ragazzi continueranno a seguire le lezioni. Un mese dopo la chiusura delle scuole la metà degli iscritti non frequenta più i corsi. Forse, ipotizza l’insegnante, per i costi della connessione internet e per l’impossibilità di dedicare ore allo studio.