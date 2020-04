Il punto sul coronavirus in Italia

I dati diffusi dalla protezione civile, anche se utili, vanno letti con cautela. A volte mancano quelli di una o più regioni, e soprattutto non sono omogenei, cioè i criteri con cui sono raccolti non sono gli stessi in tutte le regioni.

Secondo la relazione riservata messa a punto dal Comitato tecnico-scientifico per il governo in vista della fase 2, nel caso di riapertura totale del paese il sistema sanitario avrebbe dovuto prevedere 151mila posti in terapia intensiva entro la fine di giugno (430mila entro la fine dell’anno).

Il ministro dell’economia Roberto Gualtieri, in audizione per il documento di economia e finanza (Def), ha annunciato il rinnovo e potenziamento dell’indennità per il lavoro autonomo, ricevuta da 3,5 milioni di persone. Gualtieri ha aggiunto che per favorire la ripresa dopo l’emergenza coronavirus saranno previsti sei miliardi all’anno di investimenti fino al 2031.

Le linee guida per i trasporti messe a punto dalla ministra Paola De Micheli, che saranno allegate al dpcm sulla fase 2, prevedono l’obbligo d’indossare la mascherina sui mezzi pubblici. Per mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, le vetture avranno un numero massimo di posti e dei segni sui sedili da non usare. Sono previsti anche incentivi per la mobilità sostenibile, in particolare biciclette e monopattini.

Domenico Arcuri, commissario del governo per l’emergenza coronavirus, ha annunciato che l’app Immuni per tracciare gli spostamenti nella fase 2 sarà operativa da maggio.