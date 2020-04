Scelte dalla redazione di Good Morning Italia

Riaperture europee (con juicio)

Gli stati europei, ma non solo, si stanno indirizzando verso un graduale allentamento del lockdown. Ciò nonostante l’Oms avverte: “La pandemia è ancora lontana dall’essere sconfitta. Bisogna continuare a individuare, isolare, testare e curare per assicurarsi che il calo dei contati prosegua”. A preoccupare l’Organizzazione mondiale della sanità è, ad esempio, il trend di crescita dei casi in Africa e nei paesi in via di sviluppo. Non solo, l’Oms ha lanciato l’allarme anche sul fatto che, a causa della pandemia, le campagne di vaccinazione per altre malattie come morbillo, colera, meningite, stanno subendo dei ritardi. Un problema che riguarda circa 13 milioni di persone in tutto il mondo (Nyt).

La ricetta francese… Oggi il premier francese Édouard Philippe presenterà all’Assemblea nazionale il piano per il graduale superamento delle restrizioni a partire dall’11 maggio (Le Figaro). Secondo le anticipazioni si tratterà di un piano in 17 punti alcuni dei quali, come la riapertura delle scuole, molto discussi. Intanto è stata permessa la vendita di mascherine in tutte le farmacie del paese (Le Monde). …e quella spagnola Anche la Spagna prepara un allentamento del lockdown che sarà annunciato oggi (Reuters). Si studia la possibilità di uscite scaglionate in diverse fasce orarie della giornata (El Mundo).

Primi passi La Germania procede nella direzione di una parziale riapertura, rendendo obbligatorio l’uso delle mascherine sui mezzi pubblici e nei negozi (Bbc). Nessun arretramento Alla prima apparizione pubblica dopo il ricovero, il premier britannico Boris Johnson ha frenato sull’ipotesi di ammorbidire le misure di lockdown, dicendo che il paese ora sta attraversando il periodo di massimo rischio (Bbc). Nell’ultimo giorno sono state 360 le vittime per un totale che supera le 21mila.

Contagio americano

Il numero di persone infettate dal virus in tutto il mondo ha superato i 3 milioni con oltre 210mila morti (Dw). Negli Usa i casi hanno oltrepassato le 980mila unità, mentre i decessi sono oltre 56mila (Nbc News). Secondo un’analisi del Washington Post, però, si tratterebbe di una stima al ribasso. In ordine sparso Gli stati americani si stanno organizzando per le riaperture delle attività: tra questi anche Georgia (Ap) e Texas (Nyt). Donald Trump se l’è presa con le città e gli stati governati dai democratici che continuano a chiedere aiuti federali per fronteggiare la crisi (Reuters). Nessun voto Lo stato di New York ha deciso di cancellare le primarie democratiche che si sarebbero dovute tenere il prossimo 23 giugno (Politico). A volte ritornano Dopo appena due giorni di sospensione sono riprese le conferenze stampa del presidente Trump che ha illustrato il piano dell’amministrazione per aumentare i test all’interno degli stati (Usa Today). Durante la conferenza il presidente americano è tornato ad attaccare la Cina accusando il governo di Pechino di non aver fermato il virus prima che il contagio si allargasse al resto del mondo. La Casa Bianca, ha spiegato, sta conducendo “serie indagini” su ciò che è accaduto (Reuters).

Virus fermato La Nuova Zelanda è pronta a rimuovere le restrizioni dopo che la premier Jacinda Ardern ha annunciato che il contagio nel paese si è arrestato (The Independent).

Ripartenza prudente

Nella sua prima visita in Lombardia dall’inizio dell’emergenza, il premier Giuseppe Conte ha spiegato che al momento non ci sono le condizioni per un ritorno alla normalità nel paese, e ha ribadito che la Fase 2 non equivale a un “liberi tutti”, ma bensì a un periodo di convivenza con il virus (La Stampa). Il Corriere rivela che a frenare il governo sulle riaperture è stata anche una relazione riservata del comitato tecnico-scientifico. Prime delucidazioni L’esecutivo ha specificato che tra i congiunti che si potranno andare a visitare a partire dal 4 maggio rientrano anche i rispettivi coniugi, i partner e le persone a cui si è legati da una relazione affettiva stabile (Sole 24 Ore). Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli ha chiarito che anche con il nuovo decreto viene vietato lo spostamento verso le seconde case (Repubblica).

Fughe in avanti Il governatore del Veneto Luca Zaia ha però annunciato il via libera verso le altre abitazioni all’interno della regione. La Lombardia sta ragionando su come riaprire le chiese per permettere le funzioni religiose in sicurezza (Il Messaggero).

Tutti contro tutti Ma non ci sono solo le accelerazioni delle regioni. Il premier Conte deve fare i conti con le proteste di chi, anche all’interno della maggioranza, contesta le misure introdotte dal nuovo dpcm. Anzitutto il mondo cattolico che chiede di consentire la celebrazione delle messe. Secondo Repubblica è possibile che il governo le autorizzi a partire dal 10 maggio. Protestano pure i commercianti e piccoli esercenti che vorrebbero riaprire il prima possibile per non essere costretti a chiudere le attività (HuffPost).

Fuoco amico? Secondo Matteo Renzi con l’ennesimo dpcm il governo “calpesta la costituzione”: “Non si incide sulla vita delle persone a forza di dpcm. Voglio avere la possibilità di modificarlo, anche insieme al Pd” (Repubblica). Per il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, la data del 1 giugno per riaprire le attività “è una data molto lontana. Gli aiuti arrivino presto nelle tasche degli italiani” (Corriere). Ma Conte non sembra disponibile a cambiare strategia e, intervistato dalla Stampa, replica: “Non sono pentito, rischiamo il contagio esponenziale. Il mio dovere non è inseguire il sentimento dell’opinione pubblica”. Ferita aperta Altro argomento di scontro, fuori e dentro la maggioranza, è quello della scuola. Intervenendo in un programma di Rai Cultura il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha detto che la chiusura della scuola rappresenta una ferita per tutti (Il Fatto Quotidiano). Il premier ha annunciato che il governo sta lavorando a un piano per l’infanzia che offra sia sostegno economico alle famiglie sia affronti il tema delle vacanze estive per bambini e adolescenti. Parla Colao Sull’organizzazione della Fase 2 è intervenuto, con una nota, anche il capo della task force governativa Vittorio Colao. “Ripartire con decisione ma in sicurezza - ha spiegato - è adesso la priorità di tutti gli italiani”. E ha rilanciato la necessità di una “rapida adozione” di una app nazionale per il tracing (La Stampa). Stime infauste L’Istat ha tratteggiato diversi scenari per il periodo post coronavirus: in quello peggiore si stimano oltre 120mila morti e una riduzione dell’aspettativa di vita di 17 mesi (La Stampa). Tempi dilatati? Stando a quanto riporta l’Adnkronos, il decreto economico di aprile potrebbe non essere presentato nel consiglio dei ministri in programma giovedì e slittare perciò a maggio. Intanto Banca d’Italia lancia l’allarme sulla liquidità delle imprese (Repubblica).

Aiuti in vista La Commissione europea ha comunicato che l’Italia è il primo paese ad aver fatto richiesta di sostegno al Fondo di solidarietà dell’Ue (Agi).

Numeri incoraggianti Il nuovo bollettino della Protezione civile ha segnalato una diminuzione di 290 unità nel numero delle persone attualmente positive, ora a quota 105.813. In un solo giorno si è registrato un aumento di 1.739 casi, il dato più basso dal 10 marzo. I guariti salgono a 66.624, in aumento di 1.696. I morti sono stati 333, per un totale di 26.977. Sono tornate sotto la soglia delle 2.000 le persone ricoverate in terapia intensiva (RaiNews24). Attorno al tavolo Il coronavirus potrebbe spingere le banche centrali a mettere da parte il focus sull’inflazione (Cnbc).