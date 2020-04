L’odissea degli agricoltori boliviani per rifornire le città durante la pandemia

“Alle undici di sera le strade di Cochabamba, città situata nel centro del nazione andina, sono vuote”, racconta El País . “Da quando sono entrate in vigore le misure contro la diffusione del virus nessuno può lasciare la propria abitazione dopo mezzogiorno. A un’ora dall’inizio di una nuova giornata lavorativa un camion con il permesso per circolare attraversa la città. Si sentono i cani abbaiare e qualche sirena in lontananza”.

Da quando sono state imposte le misure di distanziamento sociale, la circolazione dei veicoli è stata limitata tranne che per le attività essenziali, in cui è inclusa la produzione agricola.

Problemi logistici, rischio di contagio e preoccupazione per le perdite economiche sono alcuni dei problemi che i produttori agricoli devono affrontare in questo periodo in Bolivia.

“Il punto vendita più importante della regione di solito riuniva un migliaio di persone ogni notte, tra agricoltori e intermediari, mentre ora non c’è quasi nessuno. Centinaia di sacchetti rimangono impilati sul pavimento, fa freddo e le donne si riparano vicino ai pacchi, sperando che la notte porti compratori per i loro prodotti. È la situazione di molti agricoltori boliviani che nel mezzo della crisi sanitaria continuano a lavorare per fornire cibo alle città nonostante i problemi logistici e il rischio di contagio”.

In Bolivia ci sono 861.927 unità produttive, di cui 724.375 sono piccole aziende agricole. “Siamo ancora un paese che dipende molto dalla produzione agricola che proviene da fuori città “, spiega Roger Maldonado, sociologo e direttore del Movimento di integrazione alimentare gastronomica della Bolivia.

Il trasporto di alimenti è diminuito drasticamente. Molti comuni hanno optato per un confinamento rigoroso e totale. Inoltre, non è sempre facile ottenere il permesso per circolare, e in alcuni casi il ritorno alle comunità d’origine è complicato dai rigidi controlli che vengono effettuati. Il governo ha adottato un provvedimento che permette di rinviare i pagamenti alle banche, ma per molti produttori non è sufficiente per affrontare la crisi.