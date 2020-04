Cari esseri umani

In questo periodo in cui alle persone di tutto il mondo è richiesto di restare in casa per contenere la diffusione dell’epidemia di covid-19, le finestre sono diventate un luogo per comunicare con chi ci è vicino e condivide la nostra condizione.

“Se le finestre potessero parlare, cosa direbbero?”, si sono chieste Maartje Slijpen e Brenda Waegemaekers dell’agenzia di comunicazione KesselsKramer. Da questa domanda è nato il video A window to the world. Scritto dallo sceneggiatore greco Efthimis Filippou, il progetto ha coinvolto 62 artiste e artisti in tutto il mondo, che hanno realizzato delle opere d’arte sui vetri delle loro finestre.

Mentre scorrono le immagini, realizzate da Amsterdam a Tokyo, da Parigi a Nairobi, una voce fuori campo legge il messaggio dedicato agli esseri umani.