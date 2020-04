Scelte dalla redazione di Good Morning Italia

La crisi che verrà

L’agenzia di rating Fitch ha ridotto a BBB- il giudizio sull’affidabilità del debito pubblico italiano. L’outlook, invece, è stabile. “Il downgrade riflette il significativo impatto del coronavirus sull’economia italiana e sulla posizione di bilancio”, scrive l’agenzia, che prevede un calo del pil dell’8% nel 2020 (Repubblica). Si peggiora Il centro studi di Confindustria prevede nel 2020 un calo del pil dall’8 al 10%, a fronte del -6 previsto un mese fa, a causa della decisione del governo di rimandare le aperture e al trend negativo internazionale (Il Sole 24 Ore). Per la ripresa Durante l’audizione sul Def, il ministro dell’economia Roberto Gualtieri ha annunciato le misure che entreranno nel decreto aprile. Dalla proroga della Naspi per due mesi all’indennizzo per colf e badanti. Gualtieri ha assicurato 6 miliardi all’anno di investimenti fino al 2031 e l’eliminazione dell’aumento dell’iva e delle accise (Ansa).

Fase due

Lo scenario peggiore Secondo gli esperti del comitato tecnico-scientifico, la contemporanea riapertura di tutti i comparti produttivi e delle scuole avrebbe causato un numero di persone in terapia intensiva pari a 151mila e un nuovo picco di contagi a giugno (Repubblica).

A modo nostro Dopo Veneto e Lombardia, anche Puglia, Emilia-Romagna e la provincia autonoma di Bolzano hanno rivendicato l’autonomia decisionale sulle misure da mettere in campo e sulle aperture di alcuni comparti (La Stampa). Siamo sicuri In visita a Lodi, Cremona e Piacenza, il premier Giuseppe Conte ha difeso la linea del governo sulla fase due. “Non abbiamo ondeggiato rispetto ad altri paesi”, ha dichiarato (Ansa). La guida Nella sua prima intervista da capo della task force di governo per la fase 2, rilasciata al Corriere, il manager Vittorio Colao parla di “occasione per rilanciare tutto il sistema Italia” e di una “ripartenza a ondate”. Sull’app Immuni: “Se quest’estate l’avremo tutti o quasi, bene; altrimenti servirà a poco”. Il bollettino I dati della Protezione civile confermano il calo dei malati: gli attualmente positivi sono 105.205, 608 in meno rispetto a ieri. I casi totali (compresi decessi e guarigioni) salgono a 201.505: 2.100 in più rispetto al 27 aprile, contro i +1.739 di ieri. I morti sono 27.359, 382 nelle ultime 24 ore (Repubblica). Ci siamo L’app Immuni sarà pronta a maggio, ha dichiarato il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri. In una prima versione, saranno disponibili le funzionalità dedicate al contact tracing. In seguito, anche i servizi più vicini al diario clinico (Corriere). Soluzioni inedite “La costituzione non contempla un diritto speciale per i tempi eccezionali”, ha dichiarato la presidente della corte costituzionale Marta Cartabia (Agi). “Non siamo in presenza di alcuna violazione”, ha ribadito il segretario del Pd Nicola Zingaretti in merito all’uso del Dpcm (Adnkronos).

Con calma

La strategia di Parigi Il governo francese comincerà ad allentare il lockdown a partire dall’11 maggio. Il premier Edouard Philippe ha annunciato che le mascherine saranno obbligatorie nei mezzi pubblici (Bbc). L’obiettivo è quello di raggiungere 700mila test sierologici alla settimana (Corriere). … e di Madrid Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato un piano in quattro fasi (ciascuna della durata di due settimane) per la fine delle misure restrittive, che sarà “graduale, asimmetrica e coordinata”: ogni provincia deciderà i tempi per uscire dal confinamento (Il Foglio). Entro la fine di giugno tutto il paese dovrebbe aver raggiunto una “nuova normalità”. Le scuole rimarranno chiuse fino a settembre (El País). Troppo presto? In Germania, il tasso di contagio è risalito vicino alla soglia di 1. Secondo alcuni esperti, le prime riaperture di negozi e scuole avrebbero aumentato le occasioni di contrarre il covid-19 (Corriere). Bilancio nero Il Regno Unito è vicino a registrare il più alto numero di decessi da coronavirus in Europa. Secondo l’ufficio per le statistiche nazionali, il 17 aprile il numero di morti superava le 24mila unità (Reuters).

Focolaio globale

Prospettive Secondo uno studio dell’ong International Rescue Committee, basato su modelli e dati dell’Oms e dell’Imperial College di Londra, un miliardo di persone potrebbe ammalarsi di coronavirus (La Stampa).

Record globale Negli Stati Uniti, il numero di persone contagiate dal coronavirus ha superato la quota di un milione. Si tratta di un terzo delle infezioni globali. I decessi invece sono 58.233 (Reuters). Le misure Il presidente americano vuole disporre l’apertura degli stabilimenti di lavorazione della carne (Cnn). Secondo Donald Trump, gli Stati dovrebbero “considerare seriamente” la riapertura delle scuole prima della fine dell’anno accademico (Nyt). In allarme Con più di 93mila casi e 867 decessi registrati, la Russia ha esteso il lockdown fino all’11 maggio. Vladimir Putin ha ammesso la carenza di dispositivi di protezione per i medici (Bbc).

Sport

Stop and go Il premier francese Edouard Philippe ha disposto la sospensione della Ligue 1. Il campionato di calcio ricomincerà solo a settembre (Sky Sport). In Spagna, i giocatori professionisti potranno allenarsi individualmente a partire dal 4 maggio (Gazzetta). In Germania, i ministri dello sport dei länder hanno dato il via libera per la ripresa della Bundesliga (Repubblica). Non ripetiamo “Se la pandemia non sarà sotto controllo nel 2021, i giochi olimpici di Tokyo saranno annullati”, ha sottolineato il presidente del comitato organizzatore Yoshiro Mori (Washington Post).

