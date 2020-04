L’Europa cerca una soluzione comune per salvare il turismo

La Commissione europea sta preparando delle linee guida su come far ripartire il turismo in modo sicuro quest’estate. Le raccomandazioni dovrebbero essere pubblicate entro il 13 maggio, riferisce EUobserver. L’obiettivo è cercare di limitare i danni per un settore che vale il 10 per cento del pil europeo – e che secondo alcune stime quest’anno potrebbe subire una contrazione del 70 per cento e perdere 400 milioni di euro e 13 milioni di posti di lavoro – ma anche evitare che i paesi europei vadano ognuno per la sua strada.

Il 27 aprile i ministri del turismo dei paesi europei si sono incontrati in videoconferenza per cominciare a delineare una strategia comune, ma i risultati non sono stati troppo incoraggianti, commenta Le Soir. Solo nove paesi, tra cui l’Italia, hanno firmato una dichiarazione per chiedere che una parte del piano europeo per la ripresa sia esplicitamente destinata al settore turistico, e non è stata fissata una data per il prossimo incontro.

Il timore è che in mancanza di un coordinamento europeo i paesi preferiscano affidarsi a degli accordi bilaterali per creare dei corridoi turistici tra stati che presentano lo stesso livello di rischio, per consentire ai loro cittadini di varcare le frontiere presentando un certificato medico. La Croazia, per esempio, sta già negoziando accordi di questo tipo con la Repubblica Ceca e l’Austria. In questo caso gli abitanti dei paesi più colpiti, come l’Italia, rischierebbero di essere esclusi.