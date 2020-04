Trump ordina di riaprire gli impianti per la lavorazione della carne

Il 28 aprile il presidente statunitense Donald Trump ha firmato un decreto con cui ordina agli impianti di lavorazione della carne di restare aperti per far fronte alla carenza di carne di maiale e pollo nei supermercati statunitensi.

Il decreto di Trump si basa sul Defence production act – una legge creata ai tempi della guerra di Corea per mobilitare le industrie intorno allo sforzo bellico – e inserisce il processamento della carne nella lista delle infrastrutture fondamentali. Nelle scorse settimane molte aziende che producono carne erano state costrette a chiudere per i timori dei contagi di Sars-cov-2 tra i dipendenti. Altre avevano rallentato le operazioni.

Finora negli Stati Uniti gli impianti per la lavorazione della carne sono stati, insieme alle prigioni, i principali luoghi di diffusione del virus. In uno stabilimento in South Dakota, uno stato dove la governatrice si è rifiutata di adottare il lockdown, circa 700 persone si sono ammalate a partire da un impianto di questo tipo. In totale, secondo le stime sarebbero almeno cinquemila i lavoratori di questo settore risultati positivi, e i morti almeno venti.

I sindacati accusano il presidente di aver ceduto alle pressioni dell’industria della carne in un momento in cui, per sua stessa ammissione, la catena di approvvigionamento non è ancora a rischio. In effetti la decisione del presidente arriva pochi giorni dopo una serie di annunci pubblicitari in cui Tyson Food, la più importante azienda del settore, chiedeva di riaprire gli stabilimenti.

Secondo i leader sindacali la riapertura degli impianti mette a rischio la vita di decine di migliaia di lavoratori. E sostengono che se i lavoratori non sono al sicuro, non lo è nemmeno il cibo che producono.