L’economia dell’eurozona subisce la peggiore contrazione di sempre

Nel primo trimestre del 2020 l’economia dell’eurozona ha subito la più rapida contrazione da quando le misurazioni sono cominciate nel 1995. Secondo le stime preliminari pubblicate da Eurostat, il pil dei paesi dell’euro si è ridotto complessivamente del 3,8 per cento rispetto all’ultimo trimestre del 2019, un calo mai raggiunto neanche nei momenti peggiori della crisi finanziaria. Se si contano tutti i paesi dell’Unione europea la riduzione dovrebbe essere del 3,5 per cento.

Tra i singoli paesi, la Francia ha registrato il dato peggiore con un calo del 5,8 per cento, seguita dalla Spagna (5,1 per cento) e dall’Italia (4,7 per cento). La Germania non ha ancora pubblicato i dati ufficiali, ma il ministro delle finanze Peter Altmaier ha previsto che nell’arco del 2020 il pil tedesco si ridurrà del 6,3 per cento – il dato peggiore della storia della repubblica federale, ma comunque decisamente migliore rispetto alle previsioni per i paesi vicini.

Nel secondo trimestre infatti il calo del pil potrebbe essere ancora più grave, dato che in Europa le misure di isolamento sono state adottate solo a marzo. La presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde ha avvertito che il pil dell’eurozona potrebbe ridursi del 12 per cento nel 2020. Il 30 aprile Lagarde ha annunciato che la Bce ridurrà i tassi d’interesse sui prestiti alle banche e che è pronta ad ampliare il suo programma di acquisto di titoli di stato.