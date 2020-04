In Europa il calo dell’inquinamento potrebbe aver evitato 11mila morti

Secondo uno studio realizzato dal Center for research on energy and clean air (Crea), in Europa il crollo del consumo di combustibili fossili dovuto alla pandemia ha permesso di evitare 11mila morti premature dovute all’inquinamento dell’aria. Il blocco del traffico e delle attività produttive ha infatti determinato un calo del 40 per cento nei livelli di biossido d’azoto e del 10 per cento in quelli di particolato, due inquinanti che secondo l’Agenzia europea dell’ambiente sono responsabili di almeno 400mila morti all’anno nel continente.

Il paese che ha evitato più decessi è la Germania (2.083), seguita dal Regno Unito (1.752), dall’Italia (1.490) e dalla Francia (1.230). Secondo il Crea il lockdown ha alleviato anche altri problemi di salute legati all’inquinamento atmosferico, prevenendo seimila nuovi casi di asma tra i bambini, 1.900 visite al pronto soccorso dovute ad attacchi d’asma e seicento nascite premature. Questo avrebbe contribuito ad alleggerire il sovraccarico dei sistemi sanitari nelle aree con la più alta incidenza di questi problemi, che in molti casi sono anche quelle più colpite dal virus. Anche per questo, secondo gli autori dello studio è essenziale che le misure per far ripartire l’economia diano la precedenza alle energie pulite e alla mobilità alternativa.

Nei paesi dove l’inquinamento atmosferico è un problema sanitario molto più grave che in Europa, il calo dovuto alla pandemia potrebbe aver portato benefici ancora maggiori. Secondo una stima fatta da alcuni ricercatori statunitensi, in Cina solo a febbraio si sarebbero evitati almeno cinquantamila decessi, cioè più delle vittime del virus nello stesso periodo. Per l’India non ci sono ancora dati, ma a New Delhi, la città con l’aria più inquinata del mondo, l’effetto delle misure d’isolamento sullo smog è visibile a occhio nudo.