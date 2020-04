I primi due morti per covid-19 nello Yemen

Lo Yemen ha registrato i primi due decessi causati dal nuovo coronavirus. L’ha confermato la sera del 29 aprile il ministro della salute, Nasser Baoum, a Yemen Tv. Inoltre il comitato incaricato di monitorare la diffusione della pandemia ha fatto sapere su Twitter di aver individuato cinque nuovi casi di covid-19 ad Aden, una città portuale nel sud del paese.

Il 28 aprile le Nazioni Unite avevano avvertito del “rischio reale” che il virus stesse già circolando senza essere rilevato, in un paese dove il sistema sanitario è devastato da anni di guerra e dove circa 24 milioni di persone (l’80 per cento della popolazione) fanno affidamento su qualche forma di assistenza sanitaria, mentre dieci milioni rischiano la fame. Finora nello Yemen era stato individuato un solo caso di covid-19 all’inizio di aprile nella provincia meridionale di Hadramaut.

La crisi più grave al mondo

“Quella in corso nello Yemen è già considerata la più grande crisi umanitaria al mondo”, ha detto Shabia Mantoo, portavoce dell’alto commissariato dell’Onu per i rifugiati (Unhcr), durante una conferenza stampa virtuale a Ginevra, in Svizzera. “Il paese ora deve affrontare anche la minaccia della pandemia, oltre alle conseguenze delle recenti inondazioni”, ha aggiunto, facendo riferimento alle piogge torrenziali che nelle settimane scorse hanno colpito più di centomila persone nel nord. L’Unhcr ha fatto sapere che nelle prossime settimane servono con urgenza 89,4 milioni di dollari per portare avanti i programmi di assistenza nel paese.

Dal marzo del 2015 è in corso un conflitto tra le forze del governo riconosciuto dalla comunità internazionale e sostenuto da una coalizione guidata dall’Arabia Saudita e i ribelli sciiti huthi, che alla fine del 2014 avevano conquistato la capitale Sanaa e gran parte del nord del paese. Almeno centomila persone sono morte nella guerra. La situazione si è inasprita ulteriormente il 26 aprile, quando i separatisti del consiglio di transizione del sud, appoggiato dagli Emirati Arabi Uniti, hanno proclamato l’autonomia delle aree sotto il loro controllo, rompendo un accordo di pace firmato a novembre con il governo riconosciuto dalla comunità internazionale. Il consiglio di transizione del sud, che accusa il governo centrale di corruzione e cattiva amministrazione, ha sede ad Aden, proprio dove sono stati registrati i cinque nuovi casi di covid-19. Le autorità hanno imposto un coprifuoco di tre giorni in città.