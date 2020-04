In Venezuela chi viola la quarantena viene punito pubblicamente

In Venezuela sono stati denunciati casi di punizioni degradanti inflitte dalla polizia alle persone che avevano infranto il divieto di circolare previsto dalle misure di contenimento del nuovo coronavirus. Alcuni sono stati costretti a fare esercizi fisici scandendo slogan, altri, accovacciati sotto il sole, dovevano ripetere: “Non posso uscire di casa”. Qualcuno di loro porta la mascherina.

Sembrano le immagini di vecchie dittature militari, commenta El País, secondo cui “non si tratta di episodi isolati. Le autorità dello stato di Lara hanno emanato un decreto che prevede gravi violazioni dei diritti umani e farlo abrogare è diventato il primo obiettivo degli attivisti. Il provvedimento non autorizza le punizioni degradanti, ma sono stati segnalati vari abusi. Nel decreto vengono stabilite sanzioni pecuniarie come quelle applicate in altri paesi, ma con alcune differenze. Il testo indica, per esempio, che le persone possono essere detenute fino a quando non pagano la multa. Giornalisti e operatori sanitari non sono esentati dai divieti”.

Il governo venezuelano assicura che grazie al rispetto delle misure è stato possibile controllare l’epidemia – ufficialmente sono stati registrati 320 contagi e 10 morti – ma la vita non si è fermata del tutto. Nelle zone più povere si continua a uscire, soprattutto nelle ultime settimane. “La gente non ha bisogno di uscire solo per il cibo, ma anche per cercare acqua e legna”, spiega Nelson Freites, coordinatore della Rete dei diritti umani dello stato di Lara.

In Venezuela è in corso la settima settimana di lockdown. Le conseguenze economiche sono pesanti in un paese in cui oltre il 60 per cento della popolazione vive alla giornata. Secondo l’Osservatorio sui conflitti sociali il malcontento ha generato, solo nel mese di marzo, 580 proteste e diversi saccheggi.