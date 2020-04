Il punto sul coronavirus in Italia

I dati diffusi dalla protezione civile, anche se utili, vanno letti con cautela. A volte mancano quelli di una o più regioni, e soprattutto non sono omogenei, cioè i criteri con cui sono raccolti non sono gli stessi in tutte le regioni.

In base alla stima preliminare dell’Istat, nel primo trimestre del 2020 il pil italiano è diminuito del 4,7 per cento rispetto al trimestre precedente. Nel documento di economia e finanza (Def) il governo aveva previsto un calo ancora più netto, del 5,5 per cento.

Una circolare del ministero dell’interno chiarisce le regole per i funerali, che torneranno a essere celebrati a partire dal 4 maggio. In base al decreto del 26 aprile, le cerimonie si svolgeranno preferibilmente all’aperto, con la partecipazione massima di 15 persone, che dovranno indossare dispositivi di protezione e rispettare il distanziamento sociale.

Un’ordinanza della regione Calabria ha disposto la riapertura a partire da oggi di bar e ristoranti con tavoli all’aperto. Il governo invierà una diffida perché l’ordinanza è in contrasto con il decreto in vigore fino al 3 maggio.

Ieri 4.472 persone sono state multate per aver violato le regole sugli spostamenti, 25 sono state denunciate per false dichiarazioni e otto sono state denunciate per violazione della quarantena. Cinquantasei esercizi commerciali che operavano in violazione delle norme sono stati chiusi.