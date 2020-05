Quattrocento richiedenti asilo trasferiti dal campo di Lesbo

Il 3 maggio le autorità greche hanno trasferito 395 richiedenti asilo dal campo di Moria, sull’isola di Lesbo, verso altre strutture di accoglienza sulla terraferma. È il primo passo del piano di ricollocamento annunciato dal ministro dell’immigrazione Notis Mitarachi per ridurre il sovraffollamento dei campi sulle isole dell’Egeo orientale.

Diverse ong e recentemente anche l’Unione europea avevano chiesto al governo greco misure urgenti per evitare che i campi, dove circa 40mila persone vivono in condizioni igieniche e sanitarie gravemente insufficienti, rischino di trasformarsi in focolai di contagio. Per il momento Atene ha accettato di trasferirne solo 2.400.

In Grecia i contagi confermati sono 2.600. Finora nei campi sulle isole dell’Egeo non è stato registrato neanche un caso, ma sulla terraferma almeno 150 richiedenti asilo in tre strutture sono risultati positivi.